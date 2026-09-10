Wahine bate recorde de inscrições e reforça crescimento do bodyboarding feminino

O crescimento do bodyboarding feminino brasileiro ganha um retrato simbólico no Wahine Bodyboarding Pro. A competição teve sua coletiva de imprensa de abertura nesta nesta quinta-feira (10) e segue até 20 de setembro na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra (ES).





A etapa brasileira encerra o Circuito Mundial e chega à 5ª edição com recorde de 24 inscritas na categoria Pro Júnior, mostrando a força de uma nova geração que encontra cada vez mais espaço para competir, evoluir e construir sua própria história no esporte.





Para a pentacampeã mundial e idealizadora do Wahine.Neymara Carvalho, uma das principais responsáveis pela criação da categoria feminina de base no circuito, o número representa a concretização de um projeto que começou com a percepção de que era preciso abrir mais espaço para as meninas.





“O Wahine nasceu justamente com esse propósito, de movimentar o bodyboarding feminino e trazer mais meninas para o esporte. Nosso grande objetivo sempre foi fortalecer a Pro Júnior, porque a gente percebia que não existia uma categoria feminina no circuito mundial. Levamos essa proposta para a IBC, que abraçou a ideia, e hoje a gente comemora um recorde de 24 meninas inscritas.”, conta Neymara.



