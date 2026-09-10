Wahine bate recorde de inscrições e reforça crescimento do bodyboarding feminino

O crescimento do bodyboarding feminino brasileiro ganha um retrato simbólico no Wahine Bodyboarding Pro. A competição teve sua coletiva de imprensa de abertura nesta nesta quinta-feira (10) e segue até 20 de setembro na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra (ES).
A etapa brasileira encerra o Circuito Mundial e chega à 5ª edição com recorde de 24 inscritas na categoria Pro Júnior, mostrando a força de uma nova geração que encontra cada vez mais espaço para competir, evoluir e construir sua própria história no esporte.
Para a pentacampeã mundial e idealizadora do Wahine.Neymara Carvalho, uma das principais responsáveis pela criação da categoria feminina de base no circuito, o número representa a concretização de um projeto que começou com a percepção de que era preciso abrir mais espaço para as meninas.
“O Wahine nasceu justamente com esse propósito, de movimentar o bodyboarding feminino e trazer mais meninas para o esporte. Nosso grande objetivo sempre foi fortalecer a Pro Júnior, porque a gente percebia que não existia uma categoria feminina no circuito mundial. Levamos essa proposta para a IBC, que abraçou a ideia, e hoje a gente comemora um recorde de 24 meninas inscritas.”, conta Neymara.
Para a portuguesa Alice Teotónio, atual campeã mundial da categoria, o recorde reforça a importância de uma disputa que oferece às jovens atletas um espaço exclusivo para ganhar experiência no cenário internacional.
“Vinte e quatro inscritas na categoria Pro Júnior é muito bom e mostra que a nova geração está cada vez a crescer mais. Para mim, este evento é muito especial por ter esta categoria, porque não há mais nenhum outro evento mundial e é aqui que as atletas Pro Juniors conseguem mostrar aquilo que sabem fazer e aquilo que têm evoluído. Sinto que, desde que este evento começou, a categoria Pro Júnior está cada vez mais forte, e fico muito feliz por isso, porque mostra que a nova geração não desiste e trabalha por aquilo que quer”, afirma Alice.
A evolução também aparece na aproximação entre diferentes gerações. Maíra Viana destaca que as atletas mais jovens já chegam disputando de igual para igual com competidoras mais experientes, em um cenário que favorece a renovação do esporte.
“A nova geração é super importante. Sempre existiu essa diferença de idade, mas hoje a gente vê que esse espaço está diminuindo, porque as meninas mais novas estão chegando e competindo de igual para igual. Essa troca entre as gerações faz muita diferença e mostra também a força que o feminino está ganhando.”, diz Maíra.
A presença de diferentes gerações também aparece em outra categoria exclusiva do evento: a Master. O encontro entre atletas que ajudaram a construir a história do bodyboarding e uma nova geração que começa a escrever seus próprios capítulos reforça a ideia de continuidade e legado que atravessa o Wahine.
Programação do 1º dia da janela de competições
Nesta sexta-feira (11), a programação do Wahine Bodyboarding Pro começa às 9h da manhã com as baterias eliminatórias (confira as baterias neste link), que definem as atletas classificadas para a chave principal. Ao todo, serão 16 baterias nas categorias profissional e master, com 25 minutos de duração cada, em um total previsto de 6h40min de competição.