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Investigação em Vila Velha

Criança denuncia estupro a caminho de padaria e homem é preso no ES

Menino de 11 anos contou à mãe que havia sido abusado após voltar de uma padaria com dinheiro

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 17:48

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

10 set 2026 às 17:48
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha | Fernando Madeira

Um homem foi preso suspeito de estuprar uma criança de 11 anos em Vila Velha, na tarde de quarta-feira (9). Segundo a Polícia Militar, a mãe do menino contou que soube do caso depois que ele voltou de uma padaria com uma quantia em dinheiro. Ao ser questionado sobre as cédulas, o menino contou que havia sido abusado sexualmente e que recebeu o dinheiro após a agressão.


Ainda segundo a PM, o menino levou a mãe até a residência do suspeito. No local, ela acionou a corporação, e o homem foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.


De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional. O nome do prso e do bairro onde ocorreu o crime não foram divulgados para preservar a identidade da vítima.

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