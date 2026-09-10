Vídeo não mostra Lula sendo hostilizado no interior de SP; imagens são de protesto na Albânia

O veículo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi hostilizado com uma chuva de ovos em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, em 5 de setembro, ao contrário do que aponta um vídeo compartilhado no X. Em 9 de setembro a publicação já havia alcançado mais de 2,3 milhões de visualizações. Na verdade, o registro se refere a uma onda de protestos na Albânia, conhecida como Revolução dos Flamingos, e não à chegada de Lula ao interior paulista.





A partir de uma busca reversa feita pela ferramenta InVID, foi possível identificar publicações de julho de 2026 com uma gravação similar à do vídeo descontextualizado. O movimento na Albânia levou milhares de pessoas às ruas para contestar a construção de um empreendimento turístico de luxo associado à família de Donald Trump, numa zona ambientalmente protegida.





Ao observar as sinalizações de trânsito que aparecem na publicação, também é possível concluir que o vídeo não foi gravado em território brasileiro, uma vez que as placas não correspondem ao padrão de sinalização vertical de regulamentação definido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).