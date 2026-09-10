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Projeto Comprova

Vídeo não mostra Lula sendo hostilizado no interior de SP; imagens são de protesto na Albânia

Perfil desinforma ao usar gravação da Revolução dos Flamingos, realizada por albaneses no primeiro semestre deste ano; petista esteve no interior de São Paulo em 5 de setembro para participar de ato político com aliados

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 18:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2026 às 18:45
Conteúdo investigado pelo Comprova
Conteúdo investigado pelo Comprova Projeto Comprova

O veículo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi hostilizado com uma chuva de ovos em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, em 5 de setembro, ao contrário do que aponta um vídeo compartilhado no X. Em 9 de setembro a publicação já havia alcançado mais de 2,3 milhões de visualizações. Na verdade, o registro se refere a uma onda de protestos na Albânia, conhecida como Revolução dos Flamingos, e não à chegada de Lula ao interior paulista.


A partir de uma busca reversa feita pela ferramenta InVID, foi possível identificar publicações de julho de 2026 com uma gravação similar à do vídeo descontextualizado. O movimento na Albânia levou milhares de pessoas às ruas para contestar a construção de um empreendimento turístico de luxo associado à família de Donald Trump, numa zona ambientalmente protegida. 


Ao observar as sinalizações de trânsito que aparecem na publicação, também é possível concluir que o vídeo não foi gravado em território brasileiro, uma vez que as placas não correspondem ao padrão de sinalização vertical de regulamentação definido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).  

Comprova investigou publicação
Comprova investigou publicação Projeto Comprova

O petista esteve no interior de São Paulo em um ato político que reuniu aliados, como o candidato a governador Fernando Haddad (PT) e as candidatas ao Senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB). O comício levou cerca de 8 mil pessoas, de acordo com o levantamento da Polícia Militar. Além do evento, Lula também visitou o futuro campus da Universidade de São Carlos (UFSCar), onde conversou com professores e estudantes


Ao Comprova, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) afirmou que não houve, em nenhuma das agendas cumpridas pelo presidente, qualquer ato semelhante ao do post no X. 

Quem criou a postagem e qual é o seu interesse na disseminação do conteúdo?

A postagem foi criada por um perfil que se identifica como conservador e possui 1.103 seguidores na plataforma X. A conta já publicou outros conteúdos desinformativos e/ou com tom sarcástico sobre o cenário político no Brasil, alinhados a pautas e posicionamentos associados à direita. 


O Comprova fez o uso de ferramentas de busca reversa além de pesquisar pelo nome do perfil e também pelo nome completo em outras plataformas como Instagram, TikTok e Facebook para comparar resultados e identificar perfis que provavelmente pertençam à mesma pessoa, mas não encontrou mais informações.

Quais táticas de persuação foram utilizadas pela publicação?

O post possui como tática principal a alteração no enquadramento (framing) da cena, pois o vídeo é apresentado dentro de uma narrativa específica (a de que Lula teria sido alvo de hostilidade em São José do Rio Preto), direcionando a interpretação do público antes que ele conheça a verdadeira origem das imagens. 


Além disso, também é possível identificar o apelo emocional e polarização política, pois ao vincular o vídeo a Lula a publicação explora as divisões políticas atuais e incentiva reações de apoio ou rejeição ao presidente por parte do público. Como a narrativa sugere uma demonstração de rejeição popular ao presidente, apela para a indignação ou celebração do usuário que está vendo o conteúdo. 


Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.


Outras checagens sobre o tema: O Comprova  já checou diversos posts com vídeos falsos ou tirados de contexto para desinformar a respeito de Lula. Recentemente, verificou conteúdo que descontextualiza fala dele em relação a garis. Aos Fatos e AFP também verificaram conteúdos semelhantes.


Notas da comunidade: Usuários sinalizaram no X que o vídeo está descontextualizado e a inteligência artificial da plataforma escreveu: “O vídeo compartilhado não foi gravado no Brasil e não mostra o presidente Lula em São José do Rio Preto. A gravação contém sinalizações viárias típicas da Europa. A visita de campanha de Lula à cidade ocorreu normalmente”, escreve a nota, seguida do link para a matéria de O Globo sobre o ato de Lula em São José do Rio Preto. 


Investigação e verificação

Investigado por: GZH, UOL e Projeto de Residência Comprova


Texto verificado por: Correio de Carajás, A Gazeta, Estadão, AFP e Correio Braziliense


O Projeto Comprova é uma iniciativa colaborativa, apartidária e sem fins lucrativos liderada pela Abraji – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação para zelar pela integridade da informação que molda o debate público. O objetivo é oferecer à audiência uma compreensão clara e confiável dos acontecimentos e contribuir para a integridade do ambiente digital e para uma sociedade mais bem informada e resiliente à desinformação e a fraudes virtuais. A Gazeta faz parte dessa aliança.


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