Homens têm QI maior que mulheres? Entenda as diferenças entre os gêneros

A possível diferença de QI entre homens e mulheres costuma gerar debates sobre quem teria maior capacidade intelectual. No entanto, a explicação científica é bem mais complexa do que parece. A maior presença masculina em alguns grupos com pontuações extremamente elevadas não pode ser entendida apenas como uma questão de superioridade intelectual. Existem outros fatores que podem influenciar esses resultados.