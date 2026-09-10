Mulher é trancada em casa por companheiro que termina preso no ES

Um homem foi preso em flagrante por agredir, ameaçar e manter uma mulher de 47 anos trancada dentro de casa em Muqui, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, a vítima gritou por socorro e os vizinhos chamaram os militares. O suspeito tentou fugir e teria agredido os policiais durante a abordagem.





Aos policiais, a mulher contou que vinha sofrendo violência física e psicológica praticada pelo companheiro havia vários dias. Segundo a vítima, na quarta-feira (9), ela foi trancada dentro de casa e, após conseguir tomar um medicamento de uso controlado, teria sido obrigada pelo companheiro a ingerir mais remédios. Ela relatou ainda ter sofrido agressões físicas e sido ameaçada de morte com uma faca.





De acordo com a PM, o suspeito tentou fugir e resistiu à abordagem, entrando em luta corporal com os militares. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.





Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça, cárcere privado, constrangimento ilegal com emprego de arma, injúria e resistência, todos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.