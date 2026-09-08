Vítima de grave acidente em Anchieta, médica morreu a caminho do trabalho em Piúma

A médica Giovana Preti, de 52 anos, seguia de carro a caminho do trabalho em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo, quando se envolveu em um acidente em Parati, Anchieta, e faleceu na manhã desta terça-feira (8). Ela dirigia um Honda H-RV que bateu de frente com um Renault Sandero, conduzido pela dona de casa Patricia Mattos Pratti, de 49 anos, que também morreu na batida.





De acordo com a prefeitura de Piúma, Giovana Preti morava na Grande Vitória e atuava na rede pública do município há 17 anos. Ela começou a atuar na cidade em regime de Designação Temporária (DT) e depois foi efetivada. Além de atuar nos postos, na clínica médica, a profissional atuava no centro de especialidades médicas, pois era dermatologista.





O prefeito Paulo Cola decretou luto de três dias em respeito à memória da profissional. Veja no final da matéria.