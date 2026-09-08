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Dia Mundial da Fisioterapia: como a prática ajuda a envelhecer com mais saúde e autonomia

Especialista explica como prevenir quedas, reduzir dores e preservar a independência na terceira idade

Publicado em 08 de Setembro de 2026 às 13:14

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

08 set 2026 às 13:14
A fisioterapia fortalece o corpo e auxilia na manutenção da independência (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)
A fisioterapia fortalece o corpo e auxilia na manutenção da independência Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

Manter a independência e a disposição ao longo dos anos é um dos principais objetivos de quem busca envelhecer com qualidade de vida. Nesse cenário, a fisioterapia surge como uma grande aliada, ajudando a preservar funções motoras, prevenir lesões e reduzir limitações causadas pelo avanço da idade. No Dia Mundial da Fisioterapia, celebrado em 8 de setembro, especialistas reforçam a importância desse acompanhamento para um envelhecimento mais ativo e saudável.

“A fisioterapia não atua apenas na recuperação de lesões ou doenças, mas também na prevenção de quedas, melhora do equilíbrio, fortalecimento muscular e manutenção da mobilidade”, afirma Igor Bonelli, coordenador do curso de fisioterapia da Faculdade Anhanguera.

Fisioterapia contribui para um envelhecimento mais saudável

Com o avanço da idade, é natural que ocorram mudanças na força muscular , no equilíbrio e na mobilidade. No entanto, muitos desses impactos podem ser prevenidos ou minimizados com hábitos saudáveis e acompanhamento adequado. A fisioterapia tem papel fundamental nesse processo ao promover movimento, fortalecer o corpo e auxiliar na manutenção da independência. “Investir em fisioterapia ao longo da vida contribui para que o envelhecimento seja mais saudável, independente e ativo”, afirma Igor Bonelli.

A prática regular de exercícios guiados melhora a capacidade funcional (Imagem: AYO Production | Shutterstock)
A prática regular de exercícios guiados melhora a capacidade funcional Crédito: Imagem: AYO Production | Shutterstock

Prevenção de quedas e manutenção da independência

De acordo com dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), do Ministério da Saúde, uma a cada três pessoas com mais de 65 anos sofre pelo menos uma queda por ano, e a fisioterapia preventiva pode reduzir significativamente esse risco. Além disso, a prática regular de exercícios guiados melhora a capacidade funcional, reduz dores crônicas e promove maior independência em atividades diárias.

Cuidados preventivos recomendados

Para quem deseja iniciar cuidados preventivos, Igor Bonelli recomenda:

  • Realizar avaliações periódicas com fisioterapeutas;
  • Manter exercícios de fortalecimento e equilíbrio;
  • Atentar-se à postura e ergonomia no dia a dia;
  • Procurar orientação profissional antes de iniciar qualquer atividade física intensa.

Por Luana Figueiredo

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