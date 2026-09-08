Dia Mundial da Fisioterapia: como a prática ajuda a envelhecer com mais saúde e autonomia

Com o avanço da idade, é natural que ocorram mudanças na força muscular , no equilíbrio e na mobilidade. No entanto, muitos desses impactos podem ser prevenidos ou minimizados com hábitos saudáveis e acompanhamento adequado. A fisioterapia tem papel fundamental nesse processo ao promover movimento, fortalecer o corpo e auxiliar na manutenção da independência. “Investir em fisioterapia ao longo da vida contribui para que o envelhecimento seja mais saudável, independente e ativo”, afirma Igor Bonelli.