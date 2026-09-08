Caminhão tomba na Serra da Mangueira e deixa dois feridos em Castelo

Um caminhão tombou na Serra da Mangueira, na ES 166, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, e deixou dois ocupantes feridos na manhã desta terça (08). Segundo informações registradas pela Polícia Militar, o motorista sofreu escoriações e havia a suspeita de trauma na região cervical.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros também auxiliaram no resgate das vítimas. Segundo a polícia, devido ao estado de saúde do motorista, ele não conseguiu prestar depoimento no momento do atendimento. O passageiro também ficou ferido. Ele apresentava um corte na região do couro cabeludo, além de escoriações no rosto e nos dois braços.





Ainda conforme o relato registrado pela Polícia Militar, o passageiro informou que o caminhão seguia de Venda Nova do Imigrante em direção a Castelo quando teria ocorrido uma falha no sistema de freios. O motorista, contou, teria direcionado o veículo para o lado direito da pista, momento em que o caminhão acabou tombando.





O caminhão estava devidamente licenciado e permaneceu no local até a chegada de um serviço de guincho particular para remoção do veículo e da carga. Os dois ocupantes foram encaminhados para atendimento médico em Castelo.