Caminhão tomba na Serra da Mangueira e deixa dois feridos em Castelo

Um
caminhão tombou na Serra da Mangueira, na ES 166, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, e
deixou dois ocupantes feridos na manhã desta terça (08). Segundo informações registradas pela Polícia
Militar, o motorista sofreu escoriações e havia a suspeita de trauma na região
cervical.
O Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros também auxiliaram
no resgate das vítimas. Segundo a polícia, devido ao estado de saúde do
motorista, ele não conseguiu prestar depoimento no momento do atendimento. O
passageiro também ficou ferido. Ele apresentava um corte na região do couro
cabeludo, além de escoriações no rosto e nos dois braços.
Ainda
conforme o relato registrado pela Polícia Militar, o passageiro informou que o
caminhão seguia de Venda Nova do Imigrante em direção a Castelo quando teria
ocorrido uma falha no sistema de freios. O motorista, contou, teria direcionado
o veículo para o lado direito da pista, momento em que o caminhão acabou
tombando.
O caminhão estava devidamente licenciado e permaneceu no local até a chegada de um serviço de guincho particular para remoção do veículo e da carga. Os dois ocupantes foram encaminhados para atendimento médico em Castelo.