Vitória celebra 475 anos com nova Praça Inclusiva no Parque Moscoso

O Parque Moscoso recebeu mais um espaço de lazer, inaugurado na manhã desta terça-feira (8), aniversário dos 475 anos de Vitória. Agora, o espaço também tem uma Praça Inclusiva Viver Vitória, que atende a crianças com e sem deficiência, considerando diferentes níveis de mobilidade e de habilidades.
A partir de equipamentos que permitem diferentes formas de interação e participação, a Praça Inclusiva amplia a oferta de espaços públicos acessíveis, sendo voltada para que as crianças possam brincar juntas, com mais autonomia e segurança. Esta é a segunda unidade inaugurada pela Prefeitura, com a primeira sendo disponibilizada para a população em abril deste ano, na Praça dos Desejos.
O novo espaço foi instalado na área onde funcionava o Parque Kids. E, agora, com essa nova praça, a refeitura espera promover integpração, desenvolvimento e igualdade de oportunidades no uso do espaço público, já que a estrutura também é pensada para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).