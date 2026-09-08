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Aniversário da Capital

Vitória celebra 475 anos com nova Praça Inclusiva no Parque Moscoso

Publicado em

08 set 2026 às 13:27
Inauguração de Praça Inclusiva no Parque Moscoso
Inauguração de Praça Inclusiva no Parque Moscoso. Leonardo Silveira | PMV

O Parque Moscoso recebeu mais um espaço de lazer, inaugurado na manhã desta terça-feira (8), aniversário dos 475 anos de Vitória. Agora, o espaço também tem uma Praça Inclusiva Viver Vitória, que atende a crianças com e sem deficiência, considerando diferentes níveis de mobilidade e de habilidades.

A partir de equipamentos que permitem diferentes formas de interação e participação, a Praça Inclusiva amplia a oferta de espaços públicos acessíveis, sendo voltada para que as crianças possam brincar juntas, com mais autonomia e segurança. Esta é a segunda unidade inaugurada pela Prefeitura, com a primeira sendo disponibilizada para a população em abril deste ano, na Praça dos Desejos.


O novo espaço foi instalado na área onde funcionava o Parque Kids. E, agora, com essa nova praça, a refeitura espera promover integpração, desenvolvimento e igualdade de oportunidades no uso do espaço público, já que a estrutura também é pensada para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Inauguração de Praça Inclusiva no Parque Moscoso
Inauguração de Praça Inclusiva no Parque Moscoso, nesta terça-feira (8). Leonardo Silveira | PMV
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Veja as imagens

Remédios vencidos são encontrados expostos nos fundos de unidade de saúde de Itaguaçu

Publicado em 08/09/2026 às 12:59

Diversas caixas com medicamentos vencidos foram encontradas expostas nos fundos da Unidade Municipal de Urgência e Emergência Nossa Senhora da Boa Família, no Centro de Itaguaçu, na Região Serrana do Espírito Santo. Nas imagens enviadas à reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (8), é possível ver caixas de papelão com comprimidos, seringas e frascos remexidos. 


Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os medicamentos estavam armazenados no local para passarem pelo descarte e há indícios de que o material tenha sido remexido por uma pessoa que não foi identificada.


A Secretaria informou que os medicamentos vencidos encontrados não estavam sendo distribuídos à população e que parte dos materiais armazenados é da extinta Fundação José Teodoro de Andrade. De acordo com a Prefeitura, a origem e a composição desses itens ainda não foram completamente identificadas, o que impede, por enquanto, a definição sobre como eles devem ser descartados.


Segundo a administração municipal, os resíduos que têm origem e composição conhecidas recebem normalmente a destinação adequada por meio de um serviço contratado pela Prefeitura. Para os materiais que ainda não foram identificados, a Secretaria afirmou que está viabilizando a contratação de uma empresa especializada para fazer a destinação final.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
ES 060

Vítima de grave acidente em Anchieta, médica morreu a caminho do trabalho em Piúma

Publicado em 08/09/2026 às 12:10
A médica Giovana Preti, de 52 anos, seguia de carro a caminho do trabalho em Piúma
A médica Giovana Preti, de 52 anos, seguia de carro a caminho do trabalho em Piúma Redes sociais

A médica Giovana Preti, de 52 anos, seguia de carro a caminho do trabalho em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo, quando se envolveu em um acidente em Parati, Anchieta, e faleceu na manhã desta terça-feira (8). Ela dirigia um Honda H-RV que bateu de frente com um Renault Sandero, conduzido pela dona de casa Patricia Mattos Pratti, de 49 anos, que também morreu na batida.  


De acordo com a prefeitura de Piúma, Giovana Preti morava na Grande Vitória e atuava na rede pública do município há 17 anos. Ela começou a atuar na cidade em regime de Designação Temporária (DT) e depois foi efetivada. Além de atuar nos postos, na clínica médica, a profissional atuava no centro de especialidades médicas, pois era dermatologista.


O prefeito Paulo Cola decretou luto de três dias em respeito à memória da profissional. Veja no final da matéria.

Giovana Pretti e Patrícia Mattos Pratti faleceram em acidente em Anchieta
Giovana Pretti e Patrícia Mattos Pratti faleceram em acidente em Anchieta Reprodução/ Prefeitura de Anchieta
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Veja vídeo

Jiboia é resgatada pela PM dentro de casa e solta em área de mata em Colatina

Publicado em 08/09/2026 às 11:53

Uma jiboia-constritora adulta foi encontrada por moradores dentro de uma residência no bairro Vila Lenira, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O animal foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental no domingo (6). Segundo a corporação, a equipe fez o manejo e a contenção e, depois, soltou a jiboia em uma área florestal.


O biólogo e pesquisador João Luiz Gasparini, da Fundação Espírito Santense de Tecnologia da Universidade Federal do Espírito Santo (FEST/UFES), explicou que as jiboias são animais silvestres não peçonhentos, comuns em áreas próximas a fragmentos de floresta e regiões alagadas. Em períodos de calor ou frio, elas podem se deslocar em busca de abrigo e, por isso, acabar entrando em áreas urbanas.


Apesar de não ser peçonhenta, a jiboia pode morder, causando ferimentos que podem infeccionar. Por isso, a orientação é manter distância e acionar o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Ambiental. O biólogo ressaltou ainda que a espécie é protegida por lei e que matar o animal é considerado crime ambiental.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em Vale Encantado

Homem é preso por tráfico, e mãe acaba detida após agredir policial em Vila Velha

Publicado em 08/09/2026 às 11:35
Prisão foi realizada pela Polícia Militar Carlos Alberto Silva

Um homem de 31 anos foi preso e sua mãe, 49, acabou detida na madrugada desta terça-feira (8), no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. Lucas Klippel foi preso por tráfico de drogas, resistência à prisão e desacato. Já a mãe dele foi detida por resistência à ação policial, sendo liberada após assinar Termo Circunstanciado na delegacia. Lucas foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe realizava o patrulhamento no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, quando recebeu informações de que um homem estaria comercializando entorpecentes na região. Ao chegarem no local indicado, Lucas percebeu a aproximação da PM e fugiu do local, não sendo encontrado.


Porém, a viatura retornou ao local cerca de 20 minutos depois e, dessa vez, segundo a PM, avistou o mesmo homem em atitude suspeita, entregando material ilícito a uma pessoa em situação de rua. Durante a busca pessoal, a equipe encontrou com Lucas três pinos de cocaína e uma porção de maconha. Nesse momento, ele tentou esconder os pinos de cocaína na boca.

A Polícia Militar, então, realizou buscas nas imediações e localizaram uma sacola com 62 pedras de crack, além de três porções de maconha e três unidades de skunk, escondidas em um vaso de plantas. Os militares também acharam uma pochete atrás de um relógio de energia, que tinha R$ 25,00, 51 pinos de cocaína e um celular. 

Resistência e ameaças

Ao ser conduzido à viatura, a PM afirma que o jovem começou a incitar a população contra os militares, enquanto chutava a porta da viatura. Nesse momento, a mãe de Lucas tentou interferir na prisão de seu filho e desferiu dois socos nas costas de um dos policiais militares, o que levou a equipe a usar o spray de pimenta para conter as agressões. A mulher foi, então, detida pela Polícia Militar, junto com o filho, Lucas Klippel. E os dois foram conduzidos à delegacia.


Já na Delegacia Regional de Vila Velha, para onde mãe e filho foram conduzidos, Lucas foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, resistência e desacato, sendo encaminhado para o Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. A mãe dele  assinou um Termo Circunstanciado (TC) pela prática de resistência à ação policial e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

Esta não é a primeira vez que Lucas Klippel é preso. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele deu entrada ao sistema penitenciário em fevereiro de 2016, preso por tentativa de roubo, com aumento de pena por ter duas ou mais pessoas na execução do crime. Ele ficou detido por mais de quatro anos, com alvará de soltura emitido em maio de 2020.

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Duas mulheres morrem em colisão entre dois carros em rodovia de Anchieta

Identificadas vítimas de grave acidente com mortes na BR 101, em São Mateus

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Maurílio Mendonça

/ [email protected]
Maurílio Mendonça
ES 060

Duas mulheres morrem em colisão entre dois carros em rodovia de Anchieta

Publicado em 08/09/2026 às 10:52
Giovana Pretti e Patrícia Mattos Pratti faleceram em acidente em Anchieta
Giovana Pretti e Patrícia Mattos Pratti faleceram em acidente em Anchieta Redes sociais

Duas mulheres morreram na manhã desta terça-feira (8) em uma colisão frontal entre dois carros na ES 060 (Rodovia do Sol), na altura de Parati, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, uma criança de 7 anos ficou ferida e oi encaminhada ao Hospital Infantil, em Vitória.


De acordo com a polícia, a batida entre um Renault Sandero e um Honda HR-V aconteceu por volta das 8h. A motorista do Honda, uma médica de 52 anos, identificada como Giovanna Pretti, e a condutora do Sandero, a dona de casa Patricia Mattos Pratti, de 49 anos, faleceram no local. Uma menina, de 7 anos de idade, que estava no interior do Renault Sandero, sofreu lesões graves e foi socorrida. 


Até o momento, segundo a polícia, não foi possível determinar a dinâmica do acidente. As vítimas estavam com as habilitações e os veículos regulares. O Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal de Anchieta e perícia também foram acionados para o acidente.


A prefeitura de Piúma lamentou a morte da médica que atuava no município e decretou luto de três dias.  

Giovana Pretti e Patrícia Mattos Pratti faleceram em acidente em Anchieta
Giovana Pretti e Patrícia Mattos Pratti faleceram em acidente em Anchieta Reprodução/ Prefeitura de Anchieta

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Acidente em Castelo na manhã desta terça-feira (8)

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Seis pessoas morrem nas BRs do ES durante feriadão da Independência

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Norte do ES

Identificadas vítimas de grave acidente com mortes na BR 101, em São Mateus

Publicado em 08/09/2026 às 09:38
Acidente entre um Corsa e uma Saveiro aconteceu no km 78 da rodovia; outras três pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital.
Vinicius de Souza Silva, de 44 anos, e Luciana Maria de Jesus Silva, de 45 anos, eram casados e residiam em Linhares. O casal estava no Corsa. Acervo familiar

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro e uma picape na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (7). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Chevrolet Corsa estavam o casal Vinicius de Souza Silva, de 44 anos, e Luciana Maria de Jesus Silva, de 45. Marido e esposa residiam em Linhares. Na picape Volkswagen Saveiro estava Adilson Pereira da Silva, que também não resistiu à colisão.


De acordo com a PRF, a picape seguia no sentido Linhares - São Mateus quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o Corsa do casal, que vinha no sentido contrário. Outros três passageiros que estavam no Corsa foram socorridos em estado grave e levados para o Hospital Roberto Silvares. Não há infromações atualizadas sobre o estado de saúde deles. 


Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo).

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Três pessoas morrem em acidente na BR 101 em São Mateus

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Serra

Colisão entre carretas e carro deixa um ferido e trava trânsito no Contorno

Publicado em 08/09/2026 às 08:39
Acidente entre duas carretas e um automóvel, na Rodovia do Contorno, na Serra
Acidente entre duas carretas e um automóvel, na Rodovia do Contorno, na Serra. Leitor AG

Duas carretas e um carro se envolveram em uma colisão na Rodovia do Contorno, na Serra, na manhã desta terça-feira (8), com uma vítima socorrida com ferimentos de média gravidade. O trânsito em direção a Cariacica foi prejudicado e seguiu com uma das pistas interditadas até 9h59, quando o trânsito foi liberado.

De acordo com Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a ocorrência foi registrada às 05h43. O acidente aconteceu no km 279,6. E, além da vítima com ferimentos de média gravidade, que estava no carro, outras três pessoas saíram ilesas da colisão.


A Ecovias Capixaba informou, ainda, que além do veículo de inspeção, guincho e ambulância, também foram acionados a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Acidente entre duas carretas e um automóvel, na Rodovia do Contorno, na Serra
Acidente entre duas carretas e um automóvel, na Rodovia do Contorno, na Serra Leitor AG

As informações cedidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) à TV Gazeta são de que o acidente aconteceu quando o condutor do carro de passeio realizou o retorno na BR 101, próximo ao local da batida.


Nesse momento, o motorista do automóvel disse à PRF que teria perdido a referência da pista, reduzindo a velocidade do veículo. Foi quando uma das carretas envolvidas no acidente, que vinha logo atrás, bateu no veículo de passeio e, em seguida, em outra carreta que estava na pista ao lado. O motorista da segunda carreta perdeu o controle do veículo e acabou invadindo o canteiro central da Rodovia do Contorno.


A PRF disse, ainda, que no carro de passeio havia duas pessoas, o motorista e um passageiro, sentados nos bancos da frente. O passageiro do carro sofreu ferimentos de média gravidade e foi levado para o hospital. Os demais envolvidos - o motorista do automóvel e os dois condutores das carretas - não se feriram.

Mais um acidente no Contorno

No outro sentido da Rodovia do Contorno, Cariacica - Serra, mais um acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (8), desta vez no km 282,1. Não houve registro de vítimas.


De acordo com Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a colisão envolveu um caminhão baú e uma carreta, sendo registrada às 8h14. A pista, nesse momento, foi totalmente interditada, com o trânsito sendo liberado às 9h55.


Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta.

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Motociclista morre em acidente em Conceição da Barra

Três pessoas morrem em acidente na BR 101 em São Mateus

Mulher morre atropelada por carreta na BR 101 em Pedro Canário

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ES 422

Motociclista morre em acidente em Conceição da Barra

Publicado em 07/09/2026 às 20:57
Ackson Zuliani Quartezani, motociclista morto em acidente
Ackson Zuliani Quartezani, motociclista morto em acidente Reprodução/Redes Sociais

Um motociclista de 34 anos morreu em um acidente na rodovia ES 422, na zona rural de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (5).


De acordo com a Polícia Militar, a vítima, identificada como Ackson Zuliani Quartezani, perdeu o controle da direção em uma curva, invadiu a contramão e saiu da pista. Neste momento, ele entrou em uma área de plantação de eucalipto e derrubou algumas árvores, segundo a corporação.

A PM disse também que a morte de Ackson foi constatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no local do acidente.


Com informações do g1 Espírito Santo.

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Três pessoas morrem em acidente na BR 101 em São Mateus

Mulher morre atropelada por carreta na BR 101 em Pedro Canário

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Tragédia na estrada

Três pessoas morrem em acidente na BR 101 em São Mateus

Publicado em 07/09/2026 às 20:35
Três pessoas morrem em acidente envolvendo dois carros na BR-101 em São Mateus Reprodução

Três pessoas morreram em um grave acidente por volta das 18h desta segunda-feira (7), no km 78 da BR 101, em São Mateus, Norte do Espírito Santo. A colisão frontal envolveu um Corsa e uma picape Saveiro. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a picape seguia no sentido Linhares - São Mateus quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o Corsa, que vinha no sentido oposto.

 
As vítimas foram identificadas como Vinicius de Souza Silva, de 44 anos, e Luciana Maria de Jesus Silva, de 45 anos. O casal estava no Chevrolet Corsa. A terceira vítima, Adilson Pereira da Silva, conduzia a Saveiro. De acordo com a PRF, três passageiros que estavam no Corsa foram socorridos em estado grave e levados para o Hospital Roberto Silvares.


Equipes da concessionária, da PRF, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas. A pista foi totalmente interditada, e a ocorrência ainda estava em andamento até a publicação desta matéria.


A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo). 

Acidente entre um Corsa e uma Saveiro aconteceu no km 78 da rodovia; outras três pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital.
Vinicius de Souza Silva, de 44 anos, e Luciana Maria de Jesus Silva, de 45 anos, eram casados e residiam em Linhares. O casal estava no Corsa. Acervo familiar

Com informações da TV Gazeta

Veja Também 

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Norte do ES

Mulher morre atropelada por carreta na BR 101 em Pedro Canário

Publicado em 07/09/2026 às 19:17
Tarde de domingo registra um atropelamento fatal na BR 101, em Pedro Canário
Tarde de domingo registrou um atropelamento fatal na BR 101, em Pedro Canário PRF

Uma mulher de 58 anos morreu após ser atropelada por uma carreta na tarde desta segunda-feira (7), no km 17 da BR 101, no município de Pedro Canário, Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 15h50. De acordo com informações da PRF, a vítima teve o óbito constatado ainda no local.

O motorista do veículo se apresentou em uma unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), relatando que não percebeu o atropelamento de imediato e que só teve ciência do ocorrido após ser alertado por outros condutores.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a pista central foi interditada nos dois sentidos, e o tráfego desviado para vias marginais.

Equipes de ronda da PRF de São Mateus e funcionários da concessionária foram acionados para realizar a sinalização da pista e dar suporte ao trânsito na via. A perícia da Polícia Civil (PC) também foi acionada por volta das 16h26 para realizar os procedimentos cabíveis no local e fazer a remoção do corpo, que será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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Mulher é encontrada morta na zona rural de Boa Esperança

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Ghenis Carlos

/ [email protected]
Ghenis Carlos

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