Motociclista morre em acidente em Conceição da Barra

Um motociclista de 34 anos morreu em um acidente na rodovia ES 422, na zona rural de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (5).
De acordo com a Polícia Militar, a vítima, identificada como Ackson Zuliani Quartezani, perdeu o controle da direção em uma curva, invadiu a contramão e saiu da pista. Neste momento, ele entrou em uma área de plantação de eucalipto e derrubou algumas árvores, segundo a corporação.
A PM disse também que a morte de Ackson foi constatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no local do acidente.
Com informações do g1 Espírito Santo.