Mergulhador de 53 anos morre em Barra de Itapemirim, em Marataízes

Um mergulhador de 53 anos morreu em Barra de Itapemirim, Marataízes, no Sul do Espírito Santo, no sábado (5). Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que Marcos Felipe da Silva havia saído para alto-mar acompanhado de um navegante, quando teria se afogado. Ele foi conduzido de volta pela embarcação, mas foi constatado que já estava morto.
A Polícia Científica informou que foi acionada por volta de 16h e que encaminhou o corpo para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde exames vão apontar a causa da morte.
O caso será investigado pela Polícia Civil.