AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Sul capixaba

Mergulhador de 53 anos morre em Barra de Itapemirim, em Marataízes

Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que Marcos Felipe da Silva havia saído para alto-mar acompanhado de um navegante, quando teria se afogado

Publicado em 06 de Setembro de 2026 às 12:42

Ghenis Carlos

Ghenis Carlos

Publicado em 

06 set 2026 às 12:42
Mergulhador de 53 anos morre em Barra de Itapemirim, em Marataízes
Mergulhador de 53 anos morre em Barra de Itapemirim, em Marataízes Leitor A Gazeta

Um mergulhador de 53 anos morreu em Barra de Itapemirim, Marataízes, no Sul do Espírito Santo, no sábado (5). Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que Marcos Felipe da Silva havia saído para alto-mar acompanhado de um navegante, quando teria se afogado. Ele foi conduzido de volta pela embarcação, mas foi constatado que já estava morto.


A Polícia Científica informou que foi acionada por volta de 16h e que encaminhou o corpo para  a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde exames vão apontar a causa da morte. 


O caso será investigado pela Polícia Civil. 

Veja Também 

Mega-Sena 3054: veja os números sorteados neste domingo (6)

Aposta de Vitória fica a uma dezena dos R$ 47 milhões da Mega-Sena

Homem de 30 anos, que vivia em situação de rua, é encontrado morto em Colina das Laranjeiras na Serra.

Homem em situação de rua é encontrado morto em Colina de Laranjeiras

Morre professora da Ufes e sambista Júlia Almeida

Morre professora da Ufes que também era cantora e compositora de samba

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marataízes Morte litoral
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Propriedade rural de Jaguaré abriga lagoa de águas azuladas e integra roteiro que valoriza a produção de café Conilon e o turismo no campo
A Lagoa Azul escondida no Norte do ES que agora vai receber turistas
Sede social do Fluminense, no bairro de Laranjeiras
Fluminense vai às redes protestar sobre arbitragem contra o Vasco: 'Absoluta falta de critério'
Maria Clara Pacheco mantém hegemonia no ciclo olímpico do taekwondo
Maria Clara Pacheco vence Grand Prix de Muju no taekwondo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados