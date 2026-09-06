Homem em situação de rua é encontrado morto em Colina de Laranjeiras

Um homem de 30 anos foi encontrado morto em Colina de Laranjeiras, na Serra, na tarde deste sábado (5). Segundo a Polícia Militar, um pedestre informou ter ouvido tiros na região. Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma equipe do Samu/192, que já havia constatado a morte da vítima.
De acordo com familiares, o homem vivia em situação de rua havia cerca de seis anos. O nome dele não foi divulgado. A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória.
O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Nenhum suspeito foi localizado.
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