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Na Serra

Homem em situação de rua é encontrado morto em Colina de Laranjeiras

A Polícia Militar foi acionada após relato de tiros na região. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal de Vitória

Publicado em 06 de Setembro de 2026 às 11:58

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

06 set 2026 às 11:58
Homem de 30 anos, que vivia em situação de rua, é encontrado morto em Colina das Laranjeiras na Serra.
Leitor A Gazeta

Um homem de 30 anos foi encontrado morto em Colina de Laranjeiras, na Serra, na tarde deste sábado (5). Segundo a Polícia Militar, um pedestre informou ter ouvido tiros na região. Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma equipe do Samu/192, que já havia constatado a morte da vítima.


De acordo com familiares, o homem vivia em situação de rua havia cerca de seis anos. O nome dele não foi divulgado. A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória.


O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Nenhum suspeito foi localizado.

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Qualquer informação que ajude a polícia pode ser compartilhada de forma sigilosa com o Disque-Denúncia, pelo telefone 181, pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/ ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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