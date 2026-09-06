Aposta de Vitória fica a uma dezena dos R$ 47 milhões da Mega-Sena

Uma aposta de Vitória, no Espírito Santo, ficou a uma dezena de faturar o prêmio de R$ 47,4 milhões da Mega-Sena. Bateu na trave, mas ganhou R$ 60.290,76. Segundo a Caixa Econômica Federal, o bilhete capixaba foi registrado pela internet.





O sorteio do concurso 3054 foi realizado na manhã deste domingo (6). Os números sorteados foram: 08 - 17 - 24 - 43 - 47 - 58.





Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas e o prêmio de R$ 47,4 milhões agora está acumulado com estimativa de R$ 63 milhões para o próximo sorteio.