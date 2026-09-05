Professor de Muay Thai é furtado, dá 'mata-leão' em suspeito e recupera bike em Vitória

Um professor de Muay Thai e lutador de jiu-jítsu teve a bicicleta furtada enquanto dava aula em uma academia no bairro Jucutuquara, em Vitória, e recuperou o veículo após perseguir e imobilizar o suspeito com um "mata-leão". O caso aconteceu na noite de quinta-feira (3).





Segundo Marcos Antônio Santos, dono da bicicleta, ele estava dando aula no andar de cima da academia quando foi avisado pela recepcionista de que um homem havia acabado de furtar o veículo, que estava preso por um cadeado em frente ao estabelecimento.





Imagens de câmeras de segurança mostram que o suspeito usou um alicate para quebrar o cadeado da bicicleta.





Marcos desceu da academia e, do outro lado da rua, encontrou um casal que tinha presenciado o crime. Um motociclista ofereceu uma carona para que o professor pudesse seguir o suspeito. Os dois conseguiram alcançar o homem na Avenida Maruípe, ainda em Vitória.