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Avenida Maruípe

Professor de Muay Thai é furtado, dá 'mata-leão' em suspeito e recupera bike em Vitória

Marcos Antônio Santos estava dando aula em uma academia de Jucutuquara quando foi avisado do furto

Publicado em 05 de Setembro de 2026 às 10:40

Isabelle Oliveira

Isabelle Oliveira

Publicado em 

05 set 2026 às 10:40
Marcos Antônio Santos, professor de Muay Thai , que teve a bicicleta furtada e deu "mata-leão" no suspeito em Vitória Reprodução/TV Gazeta

Um professor de Muay Thai e lutador de jiu-jítsu teve a bicicleta furtada enquanto dava aula em uma academia no bairro Jucutuquara, em Vitória, e recuperou o veículo após perseguir e imobilizar o suspeito com um "mata-leão". O caso aconteceu na noite de quinta-feira (3).


Segundo Marcos Antônio Santos, dono da bicicleta, ele estava dando aula no andar de cima da academia quando foi avisado pela recepcionista de que um homem havia acabado de furtar o veículo, que estava preso por um cadeado em frente ao estabelecimento.


Imagens de câmeras de segurança mostram que o suspeito usou um alicate para quebrar o cadeado da bicicleta.


Marcos desceu da academia e, do outro lado da rua, encontrou um casal que tinha presenciado o crime. Um motociclista ofereceu uma carona para que o professor pudesse seguir o suspeito. Os dois conseguiram alcançar o homem na Avenida Maruípe, ainda em Vitória.

Consegui dar um toque na bike, batemos o pneu na moto, consegui imobilizar ele. Nisso, estava passando a viatura da Guarda Municipal, que viu a bike e a moto no chão

Marcos Professor de Muay Thai

O professor disse que conseguiu conter o suspeito usando técnicas de luta. Segundo ele, durante a abordagem, o homem colocou a mão dentro da blusa, e Marcos segurou o braço dele e aplicou um "mata-leão".


Uma viatura passava pelo local no momento em que o suspeito foi imobilizado. O homem, de 28 anos, foi detido pela Guarda Civil Municipal de Vitória e levado algemado para a Delegacia Regional da capital.


De acordo com o agente Caldeira, da Guarda de Vitória, o suspeito tinha passagens pela polícia e havia deixado o sistema prisional há menos de um mês.


Apesar de ter conseguido recuperar a bicicleta, Marcos afirmou que não recomenda que vítimas reajam a crimes. "Nunca se deve reagir, ainda mais se for um assalto mesmo", disse.


A Guarda também alertou que a população não deve perseguir ou reagir a assaltos e furtos e deve acionar a polícia pelo telefone 190.

Ninguém gosta de passar por isso. A gente luta para comprar uma bicicleta e vem um marginal pegar. É a segunda vez que furtam minha bike assim. Graças a Deus, consegui recuperar de novo. Da primeira vez eu não corri atrás

Marcos Professor de Muay Thai

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