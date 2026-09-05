Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Rock in Rio 2026: artistas capixabas levam a energia do ES ao festival
Entrevista

Rock in Rio 2026: artistas capixabas levam a energia do ES ao festival

MC Rodrigo do CN, Maré Tardia, Supercombo, Budah e Roberto Menescal representam o Estado em diferentes palcos do festival
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 05 de Setembro de 2026 às 11:23

Do gênero das raízes do Rock in Rio, à novas adições de ritmos do festival, artistas capixaabas fazem parte da estreia da ediçaõ de 2026
Do gênero das raízes do Rock in Rio, à novas adições de ritmos do festival, artistas capixaabas fazem parte da estreia da ediçaõ de 2026 Reprodução Instagram @mcrodrigodocn / Lucas H. Santos
Hoje é “dia de rock, bebês”! Finalmente começou o Rock in Rio 2026, na última sexta-feira (4), prometendo muita música e diversão para os fãs do festival. Entre as atrações do primeiro dia estão Foo Fighters, Di Ferrero, Nova Twins e Detonautas. Nos demais dias, o público ainda poderá conferir nomes como Black Eyed Peas, Elton John, Marina Sena, Zara Larsson e Stray Kids.

Em meio ao line-up dos sete dias de programação, artistas capixabas também ganham espaço e vão representar o Espírito Santo em um dos maiores festivais de música do mundo.

Ao todo, são cinco nomes do Estado no festival: Budah, que se apresenta no dia 6, no Palco Favela; Roberto Menescal, convidado especial de Luísa Sonza no dia 7, no Palco Mundo; a banda Supercombo, que sobe ao Palco Supernova no dia 5; além da banda Maré Tardia e do funkeiro MC Rodrigo do CN, que integram a programação do primeiro dia do festival (4), respectivamente no Coke Studio e no Palco Favela.

HZ conversou com MC Rodrigo do CN e integrantes da Maré Tardia, que se apresentam neste primeiro fim de semana do festival, para saber quais são as expectativas para os shows e como é representar o Espírito Santo na Cidade do Rock.

MC Rodrigo do CN
Capixaba nascido em Viana, seu bairro Canaã foi a inspiração para seu nome artistíco "CN"
Capixaba nascido em Viana, seu bairro Canaã foi a inspiração para seu nome artistíco "CN" Reprodução Instagram @mcrodrigodocn
José Rodrigo dos Santos Silva, conhecido como MC Rodrigo do CN, é um dos expoentes do funk no Espírito Santo. Nascido no bairro Canaã, em Viana, origem da sigla “CN” em seu nome artístico, o cantor é conhecido por músicas como “Poderoso Chefão” e faz sua estreia no Rock in Rio nesta sexta-feira (4), às 19h, no Palco Favela.

Sobre a estreia no festival, Rodrigo contou que se sente muito orgulhoso de integrar o line-up de um dos maiores festivais de música do Brasil. Antes de iniciar a carreira artística, ele acompanhava o evento apenas pela televisão. 

Agora, prestes a subir ao palco, afirma que está com as expectativas “nas alturas”. Segundo o artista, a estrutura do show foi planejada durante meses para proporcionar uma experiência especial aos fãs e ao público que acompanha seu trabalho.

Cara, as vezes não caiu a ficha. Eu saí lá de Canaã, em Viana, e graças a Deus hoje rodamos o Brasil todo. Quem trabalha com música no ES sabe o quão é difícil furar a bolha. É gratificante demais fazer esse show no maior festival do Brasil

MC Rodrigo do CN Artista

Apesar de ter sido criado em 1985 para celebrar o gênero que lhe dá nome, o Rock in Rio há muito tempo deixou de ser exclusivamente sobre rock. Ao longo dos anos, o festival passou a reunir artistas de diferentes estilos, como pop, rap, MPB e funk. 

Para Rodrigo, a presença de ritmos como funk e trap na programação também representa uma oportunidade de valorizar manifestações que fazem parte da cultura brasileira, especialmente aquelas que nasceram nas periferias.

Embora o funk ainda enfrente preconceito por parte de alguns ouvintes, o capixaba acredita que ocupar espaços de grande visibilidade, como o Rock in Rio, contribui para romper estigmas e ampliar o reconhecimento do gênero. Para ele, a presença no festival reforça a importância de continuar lutando pela valorização do funk e de seus artistas.

O funk é cultura nossa, tá crescendo cada vez mais. Fora do Brasil o funk já tem um reconhecimento gigante, e dentro do Brasil já toca em todas as casas de show. O funk salvou e salva vidas até hoje e merece o espaço que está alcançando

MC Rodrigo do CN Artista

Maré Tardia
Além de representar um dos gêneros mais populares no ES, a banda de Vila Velha vai apresentar show novo no festival
Além de representar um dos gêneros mais populares no ES, a banda de Vila Velha vai apresentar show novo no festival Lucas H. Santos
Quem acompanhou o Movimento Cidade 2026 conseguiu ter um spoiler da participação da banda no festival antes mesmo do anúncio oficial. Natural de Vila Velha, a Maré Tardia é formada por Gustavo (ou Gus) Lacerda, Bruno Lozório, Matheus Canni e Caio Mendonça (ou Vazo). 

O grupo está confirmado no Coke Studio no dia 4 de setembro, às 15h, e mistura surf punk e rock alternativo, estilos que têm forte presença no Espírito Santo e dialogam com as raízes do Rock in Rio.

Gustavo, guitarrista e vocalista do grupo, contou que os integrantes souberam da confirmação na edição de 2026 antes do Movimento Cidade e que foi uma honra serem escalados para o primeiro dia do festival. Para Gus, a data será ainda mais especial por contar também com o Foo Fighters no line-up. 

Liderado por Dave Grohl, guitarrista e vocalista que também foi baterista do Nirvana, o grupo é uma das bandas favoritas do músico capixaba.

Gus é o único integrante da Maré Tardia que já esteve no Rock in Rio em outras edições. Em 2019, ele foi ao festival para assistir ao Red Hot Chili Peppers, em seu primeiro show internacional. 

Agora, prestes a subir ao palco, o guitarrista diz sentir muito orgulho de ocupar um espaço tão cobiçado por artistas de diferentes partes do mundo e, principalmente, de levar o rock capixaba a um dos maiores festivais de música do planeta.

A gente tá em êxtase, né? Acho que tocar no Rock in Rio é um sonho para todos os artistas daqui do Brasil. E era uma parada que eu falava desde a adolescência: ‘Um dia eu vou tocar no Rock in Rio!’. E agora vai rolar. Em 2019, ano em que a Maré Tardia foi formada, eu estava indo à minha primeira edição do Rock in Rio

Gustavo Lacerda Guitarrista e vocalista da Maré Tardia

A banda espera que o público do Rock in Rio descubra que o rock produzido no Espírito Santo é “pedrada” e que a Maré Tardia possa levar para a Cidade do Rock um pouco do legado de bandas clássicas do Estado, como Dead Fish e Mukeka di Rato.


E se tem quem diga que o “rock morreu” com o passar dos anos, Gustavo não compartilha dessa visão. Na opinião do músico, embora o gênero tenha passado um período distante do mainstream, o trabalho da Maré Tardia e de outros artistas mostra que o rock continua mais vivo do que nunca. Para ele, a presença da banda em um festival desse porte também é uma forma de reafirmar a força e a relevância do gênero.

Enquanto tiver um adolescente angustiado com os rumos da humanidade, o rock vai estar vivo, seja nos maiores palcos do mundo ou na garagem de alguém

Gustavo Lacerda Guitarrista e vocalista da Maré Tardia

Veja Também 

Imagem de destaque

Do rock ao K-pop: 6 makes para entrar no clima do Rock in Rio 2026

Fãs de Stray Kids se reúnem em Vila Velha antes do Rock in Rio

Antes do Rock in Rio, fãs capixabas do Stray Kids se reúnem com bingo e sorteios em Vila Velha

Imagem de destaque

Capixabas Budah e MC Rodrigo do CN são confirmados no line-up do Rock in Rio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rock in Rio Budah funk Rock
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 06/09/2026
Imagem de destaque
Por que países europeus estão retirando suas reservas de ouro da América do Norte?
Imagem de destaque
Por que você nunca realmente supera a época de ensino médio: 'São lembranças que voltam o tempo todo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados