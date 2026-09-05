Rock in Rio 2026: artistas capixabas levam a energia do ES ao festival

Quem acompanhou o Movimento Cidade 2026 conseguiu ter um spoiler da participação da banda no festival antes mesmo do anúncio oficial. Natural de Vila Velha, a Maré Tardia é formada por Gustavo (ou Gus) Lacerda, Bruno Lozório, Matheus Canni e Caio Mendonça (ou Vazo).





O grupo está confirmado no Coke Studio no dia 4 de setembro, às 15h, e mistura surf punk e rock alternativo, estilos que têm forte presença no Espírito Santo e dialogam com as raízes do Rock in Rio.

Gustavo, guitarrista e vocalista do grupo, contou que os integrantes souberam da confirmação na edição de 2026 antes do Movimento Cidade e que foi uma honra serem escalados para o primeiro dia do festival. Para Gus, a data será ainda mais especial por contar também com o Foo Fighters no line-up.





Liderado por Dave Grohl, guitarrista e vocalista que também foi baterista do Nirvana, o grupo é uma das bandas favoritas do músico capixaba.

Gus é o único integrante da Maré Tardia que já esteve no Rock in Rio em outras edições. Em 2019, ele foi ao festival para assistir ao Red Hot Chili Peppers, em seu primeiro show internacional.





Agora, prestes a subir ao palco, o guitarrista diz sentir muito orgulho de ocupar um espaço tão cobiçado por artistas de diferentes partes do mundo e, principalmente, de levar o rock capixaba a um dos maiores festivais de música do planeta.