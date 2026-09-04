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Moda

Do rock ao K-pop: 6 makes para entrar no clima do Rock in Rio 2026

Estilos musicais que chegam aos palcos do festival também inspiram diferentes propostas de maquiagem
Portal Edicase

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Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 14:54

O estilo musical pode ser um bom ponto de partida para escolher a maquiagem (Imagem: Phil Halfmann | Shutterstock)
O estilo musical pode ser um bom ponto de partida para escolher a maquiagem Crédito: Imagem: Phil Halfmann | Shutterstock

O Rock in Rio está de volta e, além da música, o festival também é um espaço para experimentar estilos, tendências e formas de expressão. Com uma programação que passeia por diferentes gêneros musicais, da força do rock à estética pop e às referências do K-pop, a beleza acompanha essa diversidade com propostas que vão dos olhos esfumados aos acabamentos luminosos e detalhes mais criativos.

Para quem já está pensando no look para curtir os shows, o estilo musical pode ser um bom ponto de partida para escolher a maquiagem. Afinal, cada gênero carrega uma identidade própria, e ela pode aparecer também nas cores, nas texturas e nos acabamentos da produção.

Para transformar as diferentes referências musicais em inspirações de beleza, conversamos com Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística do Jacques Janine. Em vez de reproduzir integralmente a estética de cada gênero, a proposta é destacar alguns de seus elementos mais característicos, como o esfumado do rock, o brilho da música eletrônica ou o blush do K-pop, e mostrar como incorporá-los à maquiagem de forma atual e fácil de reproduzir no festival.

1. Rock: esfumado preto e lápis borrado para um olhar intenso

O clássico olho preto é uma das referências mais fáceis de associar ao rock e pode ganhar uma interpretação descomplicada para o festival. A ideia é criar um esfumado intenso , mas sem se preocupar com linhas perfeitamente definidas.

“Para trazer essa estética, começaria aplicando um lápis preto rente aos cílios superiores e inferiores e, depois, esfumaria com um pincel pequeno, levando levemente o produto para fora. Uma sombra preta ou marrom pode ser aplicada por cima para intensificar e aumentar a duração. O segredo é não deixar o desenho muito preciso: quanto mais esfumado e integrado, mais interessante fica o efeito”, explica Chloé Gaya.

Para finalizar e deixar o olhar ainda mais marcante, vale apostar em uma máscara de cílios de efeito ultravolume, aplicando algumas camadas nos cílios superiores e inferiores. Para quem quiser intensificar ainda mais, a maquiadora sugere concentrar a sombra no canto externo e próximo à raiz dos cílios, criando profundidade sem precisar elaborar demais a maquiagem.

Sugestões de produtos: Máscara Peel-Off Panda Ultra Volume Preta e Sombra Líquida Eye Paint Velvet, da Dailus.

2. Pop: sombra colorida e pontos de brilho

A sombra colorida pode ser o destaque da maquiagem inspirada na música pop (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)
A sombra colorida pode ser o destaque da maquiagem inspirada na música pop Crédito: Imagem: LightField Studios | Shutterstock

A estética pop permite brincar com cores e luminosidade sem muitas regras. Para levar essa referência para a maquiagem, dois elementos já transformam a produção: uma sombra vibrante e um ponto estratégico de brilho.

“Uma forma fácil de trazer o pop para a maquiagem é escolher uma cor que converse com o look e aplicá-la em toda a pálpebra móvel, esfumando as bordas para criar uma transição suave. Depois, podemos colocar um pouco de brilho no centro da pálpebra ou no canto interno dos olhos. É simples de fazer, mas já muda completamente a proposta”, comenta a maquiadora.

Outra possibilidade é usar a mesma cor rente aos cílios inferiores, conectando as duas áreas e deixando o olhar ainda mais expressivo. Para deixar o olhar ainda mais marcante, os cílios postiços também podem entrar na produção. Os modelos autocolantes são uma alternativa prática para o festival, já que dispensam o uso de cola e facilitam a aplicação.

Sugestões de produtos: BT Velvet, de Bruna Tavares; Cílios Postiços imPress, da Kiss New York.

3. K-pop: blush marcado e lábios com efeito blur

A maquiagem inspirada no K-pop equilibra pele fresca com elementos que valorizam o olhar. Entre as referências mais fáceis de reproduzir estão o blush aparente e os lábios com efeito blur, que ajudam a criar um visual jovem e expressivo.

“O blush é um dos pontos mais interessantes para trazer essa referência. Ele pode ser aplicado nas maçãs do rosto e levemente levado em direção às têmporas, criando aquele efeito corado. Para os lábios, a ideia é concentrar a cor no centro da boca e esfumar suavemente em direção às bordas, criando um acabamento difuso, sem contorno marcado”, explica Chloé Gaya.

Para conseguir esse efeito, o batom pode ser aplicado primeiro no centro dos lábios e depois espalhado com os dedos ou com um pincel de silicone, deixando as bordas mais suaves.

Sugestões de produtos: Batom Lip Pot Pure Falling e Fingertip Smudge Brush, da Dear May; Melon Pop Bouncy Blush & Lip, da Ruby Kisses.

4. Música eletrônica: brilho e aplicações para uma make mais artística

A sombra metalizada transforma uma maquiagem convencional em uma produção com cara de festival (Imagem: Aleksandr Kondratov | Shutterstock)
A sombra metalizada transforma uma maquiagem convencional em uma produção com cara de festival Crédito: Imagem: Aleksandr Kondratov | Shutterstock

Se existe um gênero que permite exagerar no brilho, é a música eletrônica. Glitter, sombras metalizadas e pigmentos luminosos podem transformar uma maquiagem convencional em uma produção com cara de festival. “Para criar esse efeito, uma opção é aplicar uma sombra metalizada em toda a pálpebra e, depois, concentrar um pigmento ou glitter no centro, criando um ponto de luz que destaca o olhar. Também dá para combinar diferentes acabamentos, como uma sombra cintilante na base e um glitter mais intenso por cima”, orienta a maquiadora.

Para quem quiser acrescentar um toque mais artístico, pequenas pedrarias podem ser aplicadas próximas ao canto externo dos olhos ou nas têmporas, mas sem a necessidade de cobrir uma área grande do rosto. O resultado é uma maquiagem luminosa, que ganha diferentes efeitos conforme a luz e o movimento do festival.

Sugestões de produtos: Paleta de Sombras Glitter Electric Glaze, de Ruby Kisses; Paleta de Sombras Lover e Daylight, da Fenzza.

5. Hip-hop: delineado marcado e boca em destaque

A maquiagem inspirada no hip-hop pode partir de dois elementos fortes: olhos bem definidos e lábios protagonistas. O resultado é marcante, mas pode ser adaptado à intensidade que cada pessoa deseja. “Um delineado mais estruturado já traz bastante personalidade. Para fazê-lo, vale começar com um traço fino rente aos cílios e construir a espessura aos poucos, levando a ponta em direção ao final da sobrancelha. Nos lábios, o contorno é importante para criar definição: podemos usar um lápis próximo ao tom do batom e esfumar levemente para dentro antes de aplicar a cor”, explica Chloé Gaya.

Para um resultado mais moderno, o centro dos lábios pode receber um acabamento mais luminoso, criando dimensão sem perder a definição do contorno.

Sugestões de produtos: Delineador para Olhos Crunchie Pop Slim, da Dear May; Contorno Labial Retrátil e Batom Soft Matte Choco Fun, da Fenzza; Batom Líquido Matte 12h e Lápis para Contorno Labial, da Dailus. 

6. Música brasileira: pele iluminada e tons quentes

Pele iluminada e tons quentes podem compor a maquiagem inspirada na música brasileira (Imagem: Andriy Petryna | Shutterstock)
Pele iluminada e tons quentes podem compor a maquiagem inspirada na música brasileira Crédito: Imagem: Andriy Petryna | Shutterstock

As referências da música brasileira podem aparecer em uma maquiagem mais solar, com pele iluminada e tons quentes. Bronzer e blush são os principais aliados para criar esse efeito sem exigir técnicas muito elaboradas. “Começaria aquecendo a pele com bronzer nas áreas em que o sol naturalmente bateria, como testa, maçãs do rosto e parte superior do nariz. Depois, aplicaria um blush em tom quente nas maçãs, levando um pouco para cima. O resultado é uma pele com aspecto saudável e luminoso, que funciona muito bem para um festival”, explica a maquiadora.

Nos olhos, tons de bronze, dourado e marrom podem complementar a produção sem competir com a luminosidade da pele.

Sugestões de produtos: Iluminador Líquido Diamond Pop Bronze, da Ruby Kisses; BT Plush 3 em 1 e Paleta de Sombras BT Bridgerton, de Bruna Tavares.

Personalidade transforma a inspiração

Cada referência musical pode ser adaptada de diferentes maneiras, de acordo com a personalidade e o estilo de quem usa. Cores, acabamentos e intensidade ajudam a transformar uma mesma inspiração em propostas completamente diferentes: do visual mais discreto ao mais ousado.

“Maquiagem é uma ferramenta de expressão. Você pode pegar uma referência do rock e fazer algo mais delicado, ou partir do K-pop e criar uma produção supercolorida. O festival é justamente um momento para experimentar, então vale escolher aquilo que faz sentido para o seu estilo e se divertir com a maquiagem”, finaliza Chloé Gaya.

Por Caroline Amorim

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