Do rock ao K-pop: 6 makes para entrar no clima do Rock in Rio 2026

A maquiagem inspirada no hip-hop pode partir de dois elementos fortes: olhos bem definidos e lábios protagonistas. O resultado é marcante, mas pode ser adaptado à intensidade que cada pessoa deseja. “Um delineado mais estruturado já traz bastante personalidade. Para fazê-lo, vale começar com um traço fino rente aos cílios e construir a espessura aos poucos, levando a ponta em direção ao final da sobrancelha. Nos lábios, o contorno é importante para criar definição: podemos usar um lápis próximo ao tom do batom e esfumar levemente para dentro antes de aplicar a cor”, explica Chloé Gaya.