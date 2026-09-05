Fim de uma era: Felipe Pezzoni fará último show com Banda Eva no ES

Uma era do axé está chegando ao fim, e Vitória fará parte desse momento. Felipe Pezzoni fará seu último show com a Banda Eva na capital capixaba durante o Vital 2026, dia 11 de outubro, no Sambão do Povo.
O cantor está à frente dos vocais da banda desde 2013 e seguirá no grupo até o Carnaval de 2027. Ao longo de 14 anos, foram mais de 1.500 shows, quatro álbuns e apresentações em 16 países.
A passagem de Pezzoni pela Banda Eva também foi marcada pela renovação do repertório e da identidade musical do grupo, que passou a misturar clássicos da música brasileira com novos arranjos e referências contemporâneas. Com mais de 45 anos de história, a banda é uma das mais tradicionais do axé nacional.
Com o tema “Chame Gente”, o Vital 2026 acontece nos dias 10 e 11 de outubro e reúne artistas baianos e nacionais em dois dias de programação.
No sábado (10), o circuito principal terá Tomate, Durval Lelys e Léo Santana. Já no domingo (11), além de Banda Eva, Bell Marques e Xanddy Harmonia encerram a programação principal.
A festa também contará com quatro camarotes oficiais: Na Vista, Muvuka, Fervô e Pega no Cavaco convida Mãe Joana. Os espaços terão atrações como Rafa & Pipo Marques, Jammil, Cat Dealers, É o Tchan, MC Maneirinho, Chemical Surf, Alexandre Peixe, André Lellis e DJs.
Para Giulia Moussallem, uma das organizadoras do Vital, a despedida de Pezzoni dá um significado especial à edição deste ano.
Vitória vai receber não apenas um grande show da Banda Eva, mas também um momento que faz parte da história do axé e da própria trajetória do Felipe. É uma despedida que queremos transformar em uma grande celebração
Os ingressos para o Vital 2026 já estão à venda pela Blueticket e também no ponto físico da loja Democrata, no Shopping Vitória. Há opções de diferentes setores e combos que combinam camarote e bloco.
O clima do Vital começa antes dos shows. No dia 19 de setembro, Vitória recebe o Circuito Vital, no Na Vista, na Enseada do Suá.
A programação começa às 8h, com recepção e credenciamento, seguida por uma corrida de aquecimento no entorno do espaço. Às 8h30, será realizado um treino funcional. Depois, o público poderá participar de uma programação de pós-treino com música, ativações e happy hour.
Os ingressos para o Circuito Vital custam R$ 100 no primeiro lote e também estão disponíveis pela Blueticket.