Fim de uma era: Felipe Pezzoni fará último show com Banda Eva no ES

Com o tema “Chame Gente”, o Vital 2026 acontece nos dias 10 e 11 de outubro e reúne artistas baianos e nacionais em dois dias de programação.



No sábado (10), o circuito principal terá Tomate, Durval Lelys e Léo Santana. Já no domingo (11), além de Banda Eva, Bell Marques e Xanddy Harmonia encerram a programação principal.



A festa também contará com quatro camarotes oficiais: Na Vista, Muvuka, Fervô e Pega no Cavaco convida Mãe Joana. Os espaços terão atrações como Rafa & Pipo Marques, Jammil, Cat Dealers, É o Tchan, MC Maneirinho, Chemical Surf, Alexandre Peixe, André Lellis e DJs.





Para Giulia Moussallem, uma das organizadoras do Vital, a despedida de Pezzoni dá um significado especial à edição deste ano.