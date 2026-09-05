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No Vital 2026

Fim de uma era: Felipe Pezzoni fará último show com Banda Eva no ES

Cantor se despede do grupo no Vital 2026, em Vitória, após 14 anos à frente dos vocais
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 05 de Setembro de 2026 às 12:00

4. Vital 2026 terá despedida de Felipe Pezzoni dos vocais da Banda Eva no ES
4. Vital 2026 terá despedida de Felipe Pezzoni dos vocais da Banda Eva no ES Reprodução Instagram @bandaeva

Uma era do axé está chegando ao fim, e Vitória fará parte desse momento. Felipe Pezzoni fará seu último show com a Banda Eva na capital capixaba durante o Vital 2026, dia 11 de outubro, no Sambão do Povo.

O cantor está à frente dos vocais da banda desde 2013 e seguirá no grupo até o Carnaval de 2027. Ao longo de 14 anos, foram mais de 1.500 shows, quatro álbuns e apresentações em 16 países.

A passagem de Pezzoni pela Banda Eva também foi marcada pela renovação do repertório e da identidade musical do grupo, que passou a misturar clássicos da música brasileira com novos arranjos e referências contemporâneas. Com mais de 45 anos de história, a banda é uma das mais tradicionais do axé nacional.

Vital terá grandes nomes do axé

Com o tema “Chame Gente”, o Vital 2026 acontece nos dias 10 e 11 de outubro e reúne artistas baianos e nacionais em dois dias de programação.

No sábado (10), o circuito principal terá Tomate, Durval Lelys e Léo Santana. Já no domingo (11), além de Banda Eva, Bell Marques e Xanddy Harmonia encerram a programação principal.

A festa também contará com quatro camarotes oficiais: Na Vista, Muvuka, Fervô e Pega no Cavaco convida Mãe Joana. Os espaços terão atrações como Rafa & Pipo Marques, Jammil, Cat Dealers, É o Tchan, MC Maneirinho, Chemical Surf, Alexandre Peixe, André Lellis e DJs.


Para Giulia Moussallem, uma das organizadoras do Vital, a despedida de Pezzoni dá um significado especial à edição deste ano.

Vitória vai receber não apenas um grande show da Banda Eva, mas também um momento que faz parte da história do axé e da própria trajetória do Felipe. É uma despedida que queremos transformar em uma grande celebração


Os ingressos para o Vital 2026 já estão à venda pela Blueticket e também no ponto físico da loja Democrata, no Shopping Vitória. Há opções de diferentes setores e combos que combinam camarote e bloco.

Circuito Vital acontece antes da festa

O clima do Vital começa antes dos shows. No dia 19 de setembro, Vitória recebe o Circuito Vital, no Na Vista, na Enseada do Suá.

A programação começa às 8h, com recepção e credenciamento, seguida por uma corrida de aquecimento no entorno do espaço. Às 8h30, será realizado um treino funcional. Depois, o público poderá participar de uma programação de pós-treino com música, ativações e happy hour.

Os ingressos para o Circuito Vital custam R$ 100 no primeiro lote e também estão disponíveis pela Blueticket.

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