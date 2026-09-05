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Gastronomia

Aprenda a preparar esta sobremesa fácil com morango e aproveite a fruta da estação

Se você busca receitas que fogem do óbvio e do viral, o tiramisù de morango é a opção ideal
Portal Edicase

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Publicado em 05 de Setembro de 2026 às 11:54

Tiramisù de morango (Imagem: Grazziela | Shutterstock)
Tiramisù de morango Crédito: Imagem: Grazziela | Shutterstock

O morango é conhecido pelo equilíbrio perfeito entre o doce e o ácido, combinação que conquista paladares no mundo todo. Não é à toa, a fruta sempre vira estrela em receitas virais nas redes sociais, como o morango do amor e, agora, o morango cravejado.

Mas, se você busca sobremesas que fogem do óbvio e do viral, o tiramisù de morango é a opção ideal. Fácil de fazer, ele une a leveza e o frescor da fruta a um creme que derrete na boca, tornando impossível comer só um pedaço.

Abaixo, aprenda a preparar essa sobremesa e delicie-se com cada colherada!

Tiramisù de morango

Ingredientes

Creme

  • 2 gemas de ovo
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 250 g de mascarpone
  • 200 ml de creme de leite
  • 1 colher de chá de essência de baunilha

Calda de morango

  • 300 g de morango picado
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1 colher de sopa de suco de limão

Montagem

  • 200 g de biscoito champanhe
  • 300 g de morango fatiado
  • Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Creme

Na batedeira, bata as gemas com o açúcar até obter um creme claro. Acrescente o mascarpone e a essência de baunilha e misture até ficar homogêneo. Reserve. Na batedeira, bata o creme de leite até atingir ponto de chantili e incorpore delicadamente ao creme de mascarpone. Leve à geladeira e reserve.

Calda de morango

Em uma panela, coloque o morango, o açúcar, a água e o suco de limão e leve ao fogo médio até a fruta amolecer. Amasse levemente para formar uma calda. Desligue o fogo e aguarde esfriar.

Montagem

Passe rapidamente os biscoitos champanhe na calda de morango e disponha uma camada no fundo de uma travessa. Cubra com parte do creme e, em seguida, distribua morangos fatiados. Repita as camadas até finalizar os ingredientes, terminando com o creme. Cubra a superfície com morangos fatiados e leve à geladeira por 4 horas. Decore com folhas de hortelã e sirva em seguida.

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