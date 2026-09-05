Aprenda a preparar esta sobremesa fácil com morango e aproveite a fruta da estação

Passe rapidamente os biscoitos champanhe na calda de morango e disponha uma camada no fundo de uma travessa. Cubra com parte do creme e, em seguida, distribua morangos fatiados. Repita as camadas até finalizar os ingredientes, terminando com o creme. Cubra a superfície com morangos fatiados e leve à geladeira por 4 horas. Decore com folhas de hortelã e sirva em seguida.