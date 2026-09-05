Força, liberdade e autoestima: entenda a simbologia de Maria Mulambo e saiba como se conectar com a energia dela

Para quem busca proteção espiritual, uma prática simples é fazer uma oração pedindo proteção, discernimento e afastamento de tudo aquilo que não esteja alinhado ao seu bem-estar. Também é possível tomar um banho de ervas, tradicionalmente utilizado dentro da própria prática espiritual, desde que você conheça o modo de preparo e tenha a orientação adequada. Na Umbanda, por exemplo, práticas e fundamentos podem variar bastante de acordo com o terreiro e a orientação do dirigente.