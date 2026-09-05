Homem é flagrado com 30 kg de cocaína dentro de carro na BR 101, em Itapemirim

Um homem de 44 anos foi detido com aproximadamente 30 quilos de cocaína durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada deste sábado (5), no km 414 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.





A droga foi encontrada em um JAC J6, de cor prata, que, segundo a PRF, havia saído do Rio de Janeiro e seguia para Cariacica, na Grande Vitória. Durante a abordagem, o motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma tentativa de fuga. Ele, porém, parou metros à frente e desistiu de fugir.





O homem e o material apreendido foram encaminhados à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim. A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado pela interestadualidade. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).