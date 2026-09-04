Homem é preso após atacar casa de sargento da PM em Vitória

Um homem, identificado como Gilmar Lemos Quaresma, de 43 anos, foi preso após atacar a residência de um sargento da Polícia Militar no bairro Maria Ortiz, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (4).





Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, o suspeito, no primeiro momento, jogou uma pedra em direção à casa do PM. No local havia também um carro que teve a lataria e para-brisa danificados, pois Gilmar acreditava que o veículo era do sargento.





Na sequência, o militar foi ameaçado com uma tesoura e, para se defender, um tiro foi dado em direção ao indivíduo, que não foi atingido. Segundo os relatos, Gilmar se encontrava bastante agressivo e fazia ameaças de morte.





A Polícia Militar foi acionada para ajudar a conter o homem, que danificou o compartimento interno da viatura.





Polícia Civil , em nota, informou que Gilmar foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória e autuado em flagrante por tentativa de lesão corporal, ameaça, dano ao patrimônio público e dano ao patrimônio qualificado, resistência à ação policial, desacato à autoridade e vias de fato.





Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. As informações sobre o que motivou Gilmar a cometer os crimes não foram divulgadas.



