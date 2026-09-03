Homem é preso após furtar fones e agredir funcionária em Colatina; vídeo

Um homem de 33 anos foi preso após furtar produtos e agredir uma funcionária de uma loja de utilidades no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na quarta-feira (2). Segundo a Polícia Militar, o suspeito pegou cinco fones de ouvido, avaliados em cerca de R$ 200, e fugiu após puxar os cabelos, apertar os braços e empurrar a funcionária que tentou impedi-lo.





A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. Conforme a PM, depois que o homem entrou na loja e pegou os produtos, a funcionária percebeu a movimentação e tentou abordá-lo.





De acordo com o relato da vítima aos policiais, o suspeito reagiu de forma agressiva e a agrediu fisicamente. Pessoas que passavam pelo local também tentaram intervir para impedir a ação, mas o homem conseguiu fugir.





Com auxílio das imagens das câmeras de segurança, os policiais identificaram o suspeito e fizeram buscas para localizá-lo. Ele foi encontrado em uma casa abandonada no bairro Perpétuo Socorro e levado para a delegacia. Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por roubo majorado e encaminhado ao sistema prisional.