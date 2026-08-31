Marido é preso após matar esposa e esfaquear homem por ciúmes em Jaguaré

Uma mulher identificada como Maria José Santos Lima Mariano, de 43 anos, foi morta a facadas pelo marido, Edivaldo Mariano, de 45 anos, no bairro Boa Vista II, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, no domingo (30). Na ocasião, um homem também foi esfaqueado. Segundo a Polícia Militar, o crime teria sido motivado por ciúmes.





Um sobrinho do homem ferido relatou à PM que Maria José e o tio estavam na casa da mãe dele quando o suspeito chegou ao imóvel e atacou os dois com uma faca. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dela foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares.





O homem sofreu um corte profundo no braço direito. Ele foi levado para uma unidade de saúde do município e, posteriormente, transferido para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus.





Após o crime, Edivaldo – que também apresentava um corte próximo ao joelho esquerdo – foi localizado e detido na casa do pai e admitiu ter atacado as vítimas. A Polícia Civil informou que ele foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, autuado em flagrante por feminicídio e tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.