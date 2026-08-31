ES tem mais de 6.200 vagas de emprego nesta segunda-feira (31)

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.282 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (31). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas:1.585 sendo 381 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para ajudante de acabamento, cortador de mármore, vendedor externo, embalador, mestre de obras, auxiliar de logística pcd, técnico de enfermagem pcd, entre outros postos. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 670. Há oportunidades para assistente de vendas, armador de ferros, caixa de loja, balconista de açougue, conferente de logística, estoquista, motorista de caminhão, operador de caixa, recepcionista, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 924. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de lojas e mercados, atendente de telemarketing, carpinteiro, gerente de restaurante, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, mergulhador, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 1.690. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, ajudante de motorista, analista de marketing, armador de ferragens na construção civil, atendente de lanchonete, auxiliar de saúde bucal, instalador de sistemas eletrônicos de segurança, merendeiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 280. Há oportunidades para atendente de lanchonete, atendente de mesa, auxiliar administrativo pcd, auxiliar de estoque, garçom, operador de tratamento térmico, pedagogo, trabalhador da manutenção de edificações, técnico de manutenção de edificação , entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 12. Há oportunidades para mecânico de autos, pedreiro de acabamento, estágio de logística, conferente, auxiliar de mecânico de autos, ajudante de motorista, entre outras chances. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 112 Há oportunidades para agente de pátio, auxiliar administrativo, carregador de caminhão, embalador, operador de câmaras frias, motorista de caminhão, operador de retroescavadeira, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 121. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, frentista, líder de andaime, montador de andaime, operador de loja, operador de motoniveladora, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 165. Há oportunidades para administrador, ajudante de aterro, atendente de recepcionista, eletricista industrial, encarregado de obras, operador de depósito, pedreiro, secretária, técnico de segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: 169. Há oportunidades para ajudante de caminhão, ajudante florestal, auxiliar de manutenção, camareira, ceramista, consultor de vendas, motorista de caminhão pipa, pedreiro, piscineiro, técnico de manutenção solar, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 68. Há oportunidades para ajudante de açougue, camareira de hotel, auxiliar de limpeza, coletor de resinas, farmacêutico, marteleteiro, motofrentista, repositor de mercadorias, entre outras chances. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. Veja as vagas.
BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
Vagas: 102. Há oportunidades para auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, costureira, frentista, garçom, monitor de veículos, servente, vendedor, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 48. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de limpeza, motorista de caminhão, operador de máquinas de construção civil e mineração, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 336. Há oportunidades para ajudante de açougueiro, ajudante de obras, assistente de engenharia, auxiliar de linha de produção, enfermeiro do trabalho, mecânico de bombas hidráulicas, operador de caixa, repositor de mercadoria, técnico mecânico, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
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