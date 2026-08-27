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Oportunidades

Itatiaia abre novas oportunidades de emprego no Norte do ES

Postos de trabalho estão disponíveis para quem mora na região de Sooretama e Linhares

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 10:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 ago 2026 às 10:09
Fábrica da Itatiaia em Sooretama
Fábrica da Itatiaia em Sooretama Bandes/Divulgação

A Itatiaia, fabricante de móveis e eletroportáteis, está com mais de 50 vagas de emprego abertas para a região de Sooretama e Linhares. As contratações têm como objetivo atender ao momento de expansão e transformação da empresa.


A remuneração pode chegar a R$ 3.100,00 na área de produção, somando salário e benefícios. A organização oferece ônibus fretado, vale-alimentação, assistência farmacêutica, plataforma de treinamento e desenvolvimento, auxílio-creche e Participação nos Lucros e Resultados (PLR), com histórico de pagamento de até dois salários por ano (valor variável conforme acordo coletivo e cumprimento das metas da empresa).


Os candidatos podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou para o WhatsApp (27) 99704-1052.

A Itatiaia opera no Espírito Santo desde 2013, quando inaugurou sua unidade em Sooretama. Recentemente, a filial capixaba passou por uma ampliação, ganhando um novo galpão e novas linhas de produção.

Vagas disponíveis

  • Montador de eletro

  • Operador de máquina de prensa

  • Operador de expedição

  • Operador de empilhadeira

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