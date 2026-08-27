Itatiaia abre novas oportunidades de emprego no Norte do ES

A Itatiaia, fabricante de móveis e eletroportáteis, está com mais de 50 vagas de emprego abertas para a região de Sooretama e Linhares. As contratações têm como objetivo atender ao momento de expansão e transformação da empresa.





A remuneração pode chegar a R$ 3.100,00 na área de produção, somando salário e benefícios. A organização oferece ônibus fretado, vale-alimentação, assistência farmacêutica, plataforma de treinamento e desenvolvimento, auxílio-creche e Participação nos Lucros e Resultados (PLR), com histórico de pagamento de até dois salários por ano (valor variável conforme acordo coletivo e cumprimento das metas da empresa).





Os candidatos podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou para o WhatsApp (27) 99704-1052.