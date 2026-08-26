Mutirão de emprego na Serra vai oferecer vagas no setor de plástico neste sábado (29)

A Prefeitura da Serra vai realizar, no dia 29 de agosto, o Mutirão de Empregos Conecta Indústria, com 40 vagas diretas, destinadas a funções operacionais em indústrias associadas ao Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Espírito Santo (SindiplastES).
A ação é promovida pelo Sine do município em parceria com a Federação das Indústrias do Espírito Santo/ Instituto Euvaldo Lodi (Sistema Findes/IEL).
Há postos para auxiliar de produção, auxiliar de armazém, inspetor de qualidade, auxiliar de ferramentaria, operador de injetora, impressor de flexografia, operador de máquinas, ajudante de entrega e extrusor, entre outras chances.
Para participar, é necessário fazer a pré-inscrição por meio de um formulário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Sedec).
O atendimento será das 8h30 às 10h30, no Cras de Laranjeiras, com o objetivo aproximar empresas de trabalhadores que estão em busca de uma nova oportunidade profissional.
Os candidatos devem comparecer ao local munidos de documento com foto e currículo atualizado. As empresas realizarão as entrevistas por ordem de chegada.
O prefeito da Serra, Weverson Meireles, ressalta que iniciativas como o Conecta Indústria fortalecem a ligação entre trabalhadores e o setor produtivo, além de contribuir para a geração de emprego e renda no município.
“Estamos trabalhando para aproximar cada vez mais os serranos das oportunidades que estão sendo geradas no município. Essas oportunidades podem representar o início de uma nova trajetória profissional e contribuir para a geração de emprego e renda para as famílias da Serra”, comenta.
Conecta Indústria
Quando: sábado, 29 de agosto
Horário: das 8h30 às 10h30
Local: Cras Laranjeiras, Avenida Norte-Sul, 3.783, Colina de Laranjeiras, Serra, próximo ao Terminal de Laranjeiras.
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de armazém
- Inspetor de qualidade
- Auxiliar de ferramentaria
- Operador de injetora
- Impressor de flexografia
- Operador de máquinas
- Ajudante de entrega
- Extrusor
- Entre outras chances.
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