Mutirão de emprego na Serra vai oferecer vagas no setor de plástico neste sábado (29)

A Prefeitura da Serra vai realizar, no dia 29 de agosto, o Mutirão de Empregos Conecta Indústria, com 40 vagas diretas, destinadas a funções operacionais em indústrias associadas ao Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Espírito Santo (SindiplastES).





A ação é promovida pelo Sine do município em parceria com a Federação das Indústrias do Espírito Santo/ Instituto Euvaldo Lodi (Sistema Findes/IEL).





Há postos para auxiliar de produção, auxiliar de armazém, inspetor de qualidade, auxiliar de ferramentaria, operador de injetora, impressor de flexografia, operador de máquinas, ajudante de entrega e extrusor, entre outras chances.





Para participar, é necessário fazer a pré-inscrição por meio de um formulário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Sedec).