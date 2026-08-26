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Oportunidade

Mutirão de emprego na Serra vai oferecer vagas no setor de plástico neste sábado (29)

Iniciativa acontece das 8h30 às 10h30, no Cras de Laranjeiras

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 13:35

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 ago 2026 às 13:35
Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Prefeitura da Serra vai realizar, no dia 29 de agosto, o Mutirão de Empregos Conecta Indústria, com 40 vagas diretas, destinadas a funções operacionais em indústrias associadas ao Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Espírito Santo (SindiplastES).


A ação é promovida pelo Sine do município em parceria com a Federação das Indústrias do Espírito Santo/ Instituto Euvaldo Lodi (Sistema Findes/IEL).


Há postos para auxiliar de produção, auxiliar de armazém, inspetor de qualidade, auxiliar de ferramentaria, operador de injetora, impressor de flexografia, operador de máquinas, ajudante de entrega e extrusor, entre outras chances.


Para participar, é necessário fazer a pré-inscrição por meio de um formulário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Sedec).  

O atendimento será das 8h30 às 10h30, no Cras de Laranjeiras, com o objetivo aproximar empresas de trabalhadores que estão em busca de uma nova oportunidade profissional. 


Os candidatos devem comparecer ao local munidos de documento com foto e currículo atualizado. As empresas realizarão as entrevistas por ordem de chegada.

O prefeito da Serra, Weverson Meireles, ressalta que iniciativas como o Conecta Indústria fortalecem a ligação entre trabalhadores e o setor produtivo, além de contribuir para a geração de emprego e renda no município. 


“Estamos trabalhando para aproximar cada vez mais os serranos das oportunidades que estão sendo geradas no município. Essas oportunidades podem representar o início de uma nova trajetória profissional e contribuir para a geração de emprego e renda para as famílias da Serra”, comenta.

Serviço

  • Conecta Indústria

  • Quando: sábado, 29 de agosto

  • Horário: das 8h30 às 10h30

  • Local: Cras Laranjeiras, Avenida Norte-Sul, 3.783, Colina de Laranjeiras, Serra, próximo ao Terminal de Laranjeiras.


Vagas
  • Auxiliar de produção
  • Auxiliar de armazém
  • Inspetor de qualidade
  • Auxiliar de ferramentaria
  • Operador de injetora
  • Impressor de flexografia
  • Operador de máquinas
  • Ajudante de entrega
  • Extrusor
  • Entre outras chances.

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