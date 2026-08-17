Emprego: veja as mais de 5.800 vagas disponíveis nesta segunda-feira (17)

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.892 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (17). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 1.513 sendo 365 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar de logística, motorista cegonheiro, auxiliar de fabricação, auxiliar de operações de carga e descarga, repositor de hortifruti, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, entre outros postos. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 534. Há oportunidades para ajudante de britador, alimentador de produção, armador de ferros, carregador, desossador, eletricista, encanador, motorista de ônibus urbano, pedreiro, técnico de operação de transporte, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 881. Há oportunidades para ajudante de obras, assistente administrativo, atendente de telemarketing, auxiliar nos serviços de alimentação, carpinteiro, cumim, pizzaiolo, técnico de atendimento e vendas, técnico em radiologia, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 1.188. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de estruturas metálicas, ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, auxiliar de estoque, auxiliar de logística, balconista, garçom, merendeiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 601. Há oportunidades para assistente de vendas, auxiliar contábil, auxiliar de limpeza, bombeiro hidráulico, copeiro de hospital, enfermeiro, maqueiro de hospital, operador de carrinho, técnico de enfermagem, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 22. Há oportunidades para alinhador de autos, operador de mini pá carregadeira, operador de caixa, balconista, supervisor comercial, eletricista automotivo, técnico em automação, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.
Vagas: 127. Há oportunidades para alinhador de direção, atendente de balcão, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, operador de ponte rolante, polidor de pedra, vendedor interno, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 40. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de padeiro, auxiliar de linha de produção, encarregado de supermercado, operador de retroescavadeira, professor de língua inglesa, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 178. Há oportunidades para almoxarife, ajudante de obras prático, ajudante de tratamento térmico, bombeiro hidráulico, cozinheira escolar, esmerilhador, montador de andaime, entre outras chances. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. Veja as vagas.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 121. Há oportunidades para atendente de secretaria, auxiliar de obras, marceneiro, mecânico alinhador, operador de hidrojato, operador de trator pneu, técnico de segurança do trabalho, vidraceiro, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: 205. Há oportunidades para ajudante de caminhão, auxiliar de serviços gerais, ajudante florestal, armador pleno, ceramista, consultor de vendas, copeiro, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 68. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços de alimentação, coletor de resinas, ajudante de pátio, garçom, motofrentista, operador de prensa, entre outras chances. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 42. Há oportunidades para agente funerário, ajudante de obras, detonador, mecânico de máquinas pesadas, operador de compactadora de solos, operador de escavadeira, técnico de operações de telecomunicações, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 366. Há oportunidades para ajudante de eletricista, ajudante de motorista, analista de PCP, atendente de balcão de café, carpinteiro, enfermeiro do trabalho, faxineiro, mecânico de bombas hidráulicas, montador de máquinas, técnico de operação eletrotécnica, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
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