Emprego: veja as mais de 5.800 vagas disponíveis nesta segunda-feira (17)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.





Vagas: 1.513 sendo 365 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar de logística, motorista cegonheiro, auxiliar de fabricação, auxiliar de operações de carga e descarga, repositor de hortifruti, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, entre outros postos. Veja as vagas.