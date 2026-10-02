Homem é preso após invadir e quebrar delegacia na Serra; veja vídeo

Um homem de 35 anos foi preso após invadir e destruir o balcão da recepção da Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras, na noite de quinta-feira (1º). Segundo a Polícia Civil, Ricardo Conceição Pereira afirmou que estava sendo perseguido por dois homens que queriam matá-lo.
Os policiais verificaram a denúncia feita pelo suspeito, mas não confirmaram a informação. Em seguida, ele recebeu voz de prisão.
Imagens das câmeras de segurança da delegacia registraram (veja acima) o momento em que Ricardo invade a recepção e pula sobre o balcão. No local, uma mulher acompanhada de uma criança conversava com uma policial civil. Ao perceber a invasão, as duas tentaram fugir para o interior da unidade.
Durante consultas aos sistemas policiais, foram encontrados registros de episódios de surtos psiquiátricos envolvendo o homem.
De acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta, Ricardo foi autuado por dano ao patrimônio público. A fiança foi fixada em R$ 10 mil, mas não foi paga. Por isso, ele será encaminhado ao sistema prisional.