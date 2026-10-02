Homem é preso após invadir e quebrar delegacia na Serra; veja vídeo

Imagens das câmeras de segurança da delegacia registraram (veja acima) o momento em que Ricardo invade a recepção e pula sobre o balcão. No local, uma mulher acompanhada de uma criança conversava com uma policial civil. Ao perceber a invasão, as duas tentaram fugir para o interior da unidade.





Durante consultas aos sistemas policiais, foram encontrados registros de episódios de surtos psiquiátricos envolvendo o homem.





De acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta, Ricardo foi autuado por dano ao patrimônio público. A fiança foi fixada em R$ 10 mil, mas não foi paga. Por isso, ele será encaminhado ao sistema prisional.