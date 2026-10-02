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Homem é preso após invadir e quebrar delegacia na Serra; veja vídeo

Suspeito disse que estava sendo perseguido por dois homens que queriam matá-lo; fiança foi fixada em R$ 10 mil, mas não foi paga

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 07:31

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

02 out 2026 às 07:31

Um homem de 35 anos foi preso após invadir e destruir o balcão da recepção da Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras, na noite de quinta-feira (1º). Segundo a Polícia Civil, Ricardo Conceição Pereira afirmou que estava sendo perseguido por dois homens que queriam matá-lo.


Os policiais verificaram a denúncia feita pelo suspeito, mas não confirmaram a informação. Em seguida, ele recebeu voz de prisão.

Homem invade delegacia e destrói balcão da recepção na Serra
Homem invade delegacia e destrói balcão da recepção na Serra Videomonitoramento

Imagens das câmeras de segurança da delegacia registraram (veja acima) o momento em que Ricardo invade a recepção e pula sobre o balcão. No local, uma mulher acompanhada de uma criança conversava com uma policial civil. Ao perceber a invasão, as duas tentaram fugir para o interior da unidade.


Durante consultas aos sistemas policiais, foram encontrados registros de episódios de surtos psiquiátricos envolvendo o homem.


De acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta, Ricardo foi autuado por dano ao patrimônio público. A fiança foi fixada em R$ 10 mil, mas não foi paga. Por isso, ele será encaminhado ao sistema prisional.

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