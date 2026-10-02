Esquerda que ri de 'CEO de MEI' não entende os sonhos do novo trabalhador, diz antropóloga

BBC News Brasil - Na sexta-feira (25/09), Lula proibiu as bets de atuarem no Brasil e, com isso, veio uma reação de uma rede grande de influenciadores que ganharam muito dinheiro com isso e agora estão falando mal do governo. As pesquisas mostram que a maioria da população é contra bets, mas a senhora avalia que essa reação de influencers pode ter um impacto negativo ao governo e marca mais um distanciamento entre o governo e esse mundo digital?