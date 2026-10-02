ES prevê R$ 28 bilhões em receitas de ICMS e de recursos do petróleo em 2027

O governo do Espírito Santo prevê uma receita de R$ 28,1 bilhões com ICMS e compensações financeiras pela produção de petróleo em 2027. Os valores constam no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), encaminhado à Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (30), e integram a previsão de R$ 35,4 bilhões em receitas para o Estado no próximo ano.





A maior parte desse montante está relacionada ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), principal tributo estadual. Para 2027, a estimativa é de uma receita bruta de R$ 26,5 bilhões.





O valor representa um crescimento de cerca de 11,5% em relação aos R$ 23,8 bilhões previstos no orçamento de 2026. Em valores nominais, são aproximadamente R$ 2,7 bilhões a mais esperados com o imposto no próximo ano.





A previsão consta no demonstrativo utilizado pelo governo para calcular a Receita Corrente Líquida (RCL). Além do ICMS, entram nas receitas tributárias impostos como IPVA e Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), além do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). O documento estima que o conjunto de impostos, taxas e contribuições de melhoria alcance cerca de R$ 31,4 bilhões em 2027.





Parte do que é arrecadado, no entanto, não permanece integralmente nos cofres estaduais. Há parcelas do ICMS destinadas aos municípios e recursos direcionados à formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Por isso, os valores brutos de arrecadação não correspondem integralmente aos recursos disponíveis para livre utilização pelo governo.