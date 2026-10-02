Pai é preso após filha de 11 anos chegar à escola com marcas de agressão em Vila Velha

Um homem de 27 anos foi preso após a filha dele, de 11 anos, chegar a uma escola de Vila Velha com marcas de agressões e relatar ter apanhado do pai com golpes de vassoura, na quinta-feira (1º). A menina precisou ser levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, transferida para um hospital da Grande Vitória.
► O bairro onde o caso aconteceu, os nomes dos envolvidos e da escola não serão divulgados pela reportagem para preservar a identidade da vítima, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
A menina chegou à escola com marcas de agressão e relatando dores intensas. Diante da situação, a pedagoga acionou a Guarda Municipal. A criança contou aos agentes que havia apanhado do pai com uma vassoura. Ela apresentava lesões no rosto, nos braços e na cabeça.
A mãe da menina foi chamada e acompanhou a filha até a UPA. De acordo com a apuração da TV Gazeta, a criança precisou ser transferida posteriormente para um hospital da Grande Vitória.
O pai também foi até a escola e conversou com os agentes. Segundo a Guarda Municipal, ele admitiu ter agredido a filha após “perder a cabeça” durante uma situação familiar e afirmou que usou uma vara. Diante do relato, os agentes deram voz de prisão ao homem, que foi levado para a delegacia.
Em nota, a Polícia Civil informou que o pai foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos, com agravamento previsto para casos envolvendo criança ou adolescente, no contexto da Lei Henry Borel. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal, os agentes acionaram o Conselho Tutelar para acompanhar o caso, mas o órgão não foi ao local. Ainda segundo o registro, os agentes foram orientados a levar as partes para a delegacia.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Conselho Tutelar para pedir esclarecimentos, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem.
De acordo com apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, a menina já vivia em situação de vulnerabilidade. Segundo as informações, a mãe havia perdido a guarda da criança após um episódio de abuso cometido anteriormente por um familiar.