Pai é preso após filha de 11 anos chegar à escola com marcas de agressão em Vila Velha

Um homem de 27 anos foi preso após a filha dele, de 11 anos, chegar a uma escola de Vila Velha com marcas de agressões e relatar ter apanhado do pai com golpes de vassoura, na quinta-feira (1º). A menina precisou ser levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, transferida para um hospital da Grande Vitória.





► O bairro onde o caso aconteceu, os nomes dos envolvidos e da escola não serão divulgados pela reportagem para preservar a identidade da vítima, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).





A menina chegou à escola com marcas de agressão e relatando dores intensas. Diante da situação, a pedagoga acionou a Guarda Municipal. A criança contou aos agentes que havia apanhado do pai com uma vassoura. Ela apresentava lesões no rosto, nos braços e na cabeça.





A mãe da menina foi chamada e acompanhou a filha até a UPA. De acordo com a apuração da TV Gazeta, a criança precisou ser transferida posteriormente para um hospital da Grande Vitória.





O pai também foi até a escola e conversou com os agentes. Segundo a Guarda Municipal, ele admitiu ter agredido a filha após “perder a cabeça” durante uma situação familiar e afirmou que usou uma vara. Diante do relato, os agentes deram voz de prisão ao homem, que foi levado para a delegacia.





Em nota, a Polícia Civil informou que o pai foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos, com agravamento previsto para casos envolvendo criança ou adolescente, no contexto da Lei Henry Borel. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.