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O que o governo dos EUA diz sobre fechamento de embaixada e consulados no Brasil às vésperas da eleição

Escritórios localizados em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte estão todos fechados; previsão de reabertura não foi informada.

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 10:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

02 out 2026 às 10:34
Imagem BBC Brasil
Entrada do consulado dos Estados Unidos em São Paulo Crédito: Rebeca Figueiredo Amorim/Getty Images

O governo dos Estados Unidos decidiu fechar sua embaixada e seus consulados no Brasil nesta sexta-feira (2/10), às vésperas da eleição presidencial, que tem o primeiro turno marcada para o próximo domingo (4/10).

Escritórios localizados em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte estão fechados.

Questionado pela BBC News Brasil, o Departamento de Estado do governo americano não informou qual é a previsão de reabertura.

O governo de Donald Trump também não detalhou o motivo do fechamento, restringindo-se a dizer que "tem máxima prioridade à segurança e à proteção dos cidadãos americanos".

"As embaixadas e consulados dos Estados Unidos no exterior utilizam regularmente o sistema de mensagens STEP, incluindo alertas, para informar os cidadãos americanos sobre ameaças, eventos e mudanças relevantes no contexto local", diz a nota enviada à imprensa.

O governo americano também acrescentou que está "trabalhando em estreita cooperação com contrapartes brasileiras para tratar de questões de segurança".

O presidente Trump afirmou na quinta-feira (1º/10) que está acompanhando "muito de perto" as eleições no Brasil.

"O Brasil é um país muito importante. É um ótimo país. As pessoas do Brasil são fantásticas. É uma eleição muito importante", disse Trump, após ser questionado por uma repórter na Casa Branca.

Antes, ao ser questionado se estava seguindo a eleição, ele respondeu que estava acompanhando "muito de perto".

Cerca de 158,7 milhões de brasileiros estão aptos a votar no domingo, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os eleitores se dirigirão aos locais de votação por todo o país, e também em colégios eleitorais no exterior, das 8h até as 17h, no horário de Brasília.

Até a manhã desta sexta-feira, segundo o Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 40% das intenções de votos, enquanto seu principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL), tem 38% da preferência do eleitorado, segundo pesquisas divulgadas até a quinta-feira.

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