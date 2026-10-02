Neymar aparece de cavanhaque e novo visual viraliza nas redes

Neymar voltou a chamar atenção nas redes sociais por causa do visual. O jogador do Santos, de 34 anos, apareceu com cavanhaque e bigode nos bastidores de uma partida do clube e surpreendeu os internautas, que brincaram sobre a mudança na aparência.





O registro que viralizou mostra o camisa 10 tirando fotos com torcedores na saída do jogo. Publicado no X, antigo Twitter, o vídeo ultrapassou 900 mil impressões nesta quinta-feira (1º).





A mudança no rosto também levou parte dos internautas a comparar o novo visual de Neymar com a transformação recente de Vini Jr. Outros usuários levantaram a possibilidade de o jogador ter feito algum procedimento estético, mas não há confirmação de que o atacante tenha realizado qualquer intervenção.





Entre os comentários, torcedores brincaram que quase não reconheceram o jogador. “Quem é essa pessoa?”, escreveu um internauta. Outros atribuíram a mudança principalmente ao cavanhaque, enquanto alguns mencionaram uma possível harmonização facial.