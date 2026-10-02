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Neymar aparece de cavanhaque e novo visual viraliza nas redes

Jogador do Santos apareceu com cavanhaque e bigode e chamou atenção de internautas, que também especularam sobre possíveis procedimentos estéticos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 11:26

Visual novo de Neymar volta a viralizar
Visual novo de Neymar volta a viralizar Reprodução/Instagram @neymar

Neymar voltou a chamar atenção nas redes sociais por causa do visual. O jogador do Santos, de 34 anos, apareceu com cavanhaque e bigode nos bastidores de uma partida do clube e surpreendeu os internautas, que brincaram sobre a mudança na aparência.


O registro que viralizou mostra o camisa 10 tirando fotos com torcedores na saída do jogo. Publicado no X, antigo Twitter, o vídeo ultrapassou 900 mil impressões nesta quinta-feira (1º).


A mudança no rosto também levou parte dos internautas a comparar o novo visual de Neymar com a transformação recente de Vini Jr. Outros usuários levantaram a possibilidade de o jogador ter feito algum procedimento estético, mas não há confirmação de que o atacante tenha realizado qualquer intervenção.


Entre os comentários, torcedores brincaram que quase não reconheceram o jogador. “Quem é essa pessoa?”, escreveu um internauta. Outros atribuíram a mudança principalmente ao cavanhaque, enquanto alguns mencionaram uma possível harmonização facial.

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