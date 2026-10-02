Karina Zeviani, ex-The Voice Brasil, morre aos 51 anos

A cantora e compositora Karina Zeviani morreu na quinta-feira, 1º, aos 51 anos, enquanto fazia tratamento contra um câncer. A artista ganhou projeção nacional ao participar da nona temporada do The Voice Brasil, em 2020, quando integrou o time de Carlinhos Brown.





Natural de Jaboticabal, no interior de São Paulo, Karina estava em tratamento em São José do Rio Preto (SP). Ela deixa os pais e o marido.





Segundo informações da funerária Prever, o velório será realizado nesta sexta-feira, 2, no Complexo Funerário Terra Nossa, em Jaboticabal. O sepultamento está previsto para as 17h, no Cemitério Municipal.