Karina Zeviani, ex-The Voice Brasil, morre aos 51 anos

A cantora e compositora Karina Zeviani morreu na quinta-feira, 1º, aos 51 anos, enquanto fazia tratamento contra um câncer. A artista ganhou projeção nacional ao participar da nona temporada do The Voice Brasil, em 2020, quando integrou o time de Carlinhos Brown.
Natural de Jaboticabal, no interior de São Paulo, Karina estava em tratamento em São José do Rio Preto (SP). Ela deixa os pais e o marido.
Segundo informações da funerária Prever, o velório será realizado nesta sexta-feira, 2, no Complexo Funerário Terra Nossa, em Jaboticabal. O sepultamento está previsto para as 17h, no Cemitério Municipal.
Diagnosticada com câncer há dois anos, Karina enfrentou complicações de saúde ao longo de 2026. Em janeiro, a doença avançou para o fígado, e a cantora passou por episódios de infecção, anemia que exigiu transfusões de sangue e internação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Durante o tratamento, a artista compartilhou atualizações sobre seu estado de saúde nas redes sociais e mobilizou uma campanha de arrecadação para ajudar a custear medicamentos e acompanhamento médico.
Em um dos relatos, Karina contou que havia alcançado mais de 90% de remissão após as primeiras sessões de quimioterapia realizadas no início do ano. Exames posteriores, porém, identificaram novos pontos nos ossos e no fígado.
A cantora também explicou que havia tentado um protocolo de quimioterapia oral durante um mês, mas, diante da resposta obtida, passaria a receber o tratamento por via intravenosa.
Antes de conquistar visibilidade na televisão brasileira, Karina Zeviani construiu parte da carreira no exterior. Em 2005, integrou o coletivo norte-americano Thievery Corporation. Três anos depois, passou a fazer parte do projeto francês Nouvelle Vague, como uma de suas vocalistas.
Após viver por nove anos entre Londres, Paris e Nova York, retornou ao Brasil e lançou, em 2012, o álbum autoral Amor Inventado, com 12 faixas. No ano seguinte, participou do Som Brasil, em uma edição especial dedicada à música sertaneja.
A projeção nacional veio em 2020, quando participou da nona temporada do The Voice Brasil, exibida pela TV Globo. Nas Audições às Cegas, interpretou Sonhos, canção de Peninha, e recebeu elogios de Lulu Santos. Carlinhos Brown também se virou para a cantora e a convidou para integrar seu time. Karina avançou até a fase das Batalhas, quando foi eliminada.