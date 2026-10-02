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Karina Zeviani, ex-The Voice Brasil, morre aos 51 anos

Cantora integrou o time de Carlinhos Brown no reality musical da Globo e teve carreira internacional antes de lançar o álbum solo ‘Amor Inventado’
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 11:09

Karina Zeviani morreu aos 51 anos, em 1º de outubro, durante tratamento contra um câncer
Karina Zeviani morreu aos 51 anos, em 1º de outubro, durante tratamento contra um câncer Reprodução @karinazeviani via Instagram

A cantora e compositora Karina Zeviani morreu na quinta-feira, 1º, aos 51 anos, enquanto fazia tratamento contra um câncer. A artista ganhou projeção nacional ao participar da nona temporada do The Voice Brasil, em 2020, quando integrou o time de Carlinhos Brown.


Natural de Jaboticabal, no interior de São Paulo, Karina estava em tratamento em São José do Rio Preto (SP). Ela deixa os pais e o marido.


Segundo informações da funerária Prever, o velório será realizado nesta sexta-feira, 2, no Complexo Funerário Terra Nossa, em Jaboticabal. O sepultamento está previsto para as 17h, no Cemitério Municipal.

Karina Zeviani enfrentava câncer desde 2024

Diagnosticada com câncer há dois anos, Karina enfrentou complicações de saúde ao longo de 2026. Em janeiro, a doença avançou para o fígado, e a cantora passou por episódios de infecção, anemia que exigiu transfusões de sangue e internação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).


Durante o tratamento, a artista compartilhou atualizações sobre seu estado de saúde nas redes sociais e mobilizou uma campanha de arrecadação para ajudar a custear medicamentos e acompanhamento médico.


Em um dos relatos, Karina contou que havia alcançado mais de 90% de remissão após as primeiras sessões de quimioterapia realizadas no início do ano. Exames posteriores, porém, identificaram novos pontos nos ossos e no fígado.


A cantora também explicou que havia tentado um protocolo de quimioterapia oral durante um mês, mas, diante da resposta obtida, passaria a receber o tratamento por via intravenosa.

Carreira internacional e participação no ‘The Voice Brasil’

Antes de conquistar visibilidade na televisão brasileira, Karina Zeviani construiu parte da carreira no exterior. Em 2005, integrou o coletivo norte-americano Thievery Corporation. Três anos depois, passou a fazer parte do projeto francês Nouvelle Vague, como uma de suas vocalistas.


Após viver por nove anos entre Londres, Paris e Nova York, retornou ao Brasil e lançou, em 2012, o álbum autoral Amor Inventado, com 12 faixas. No ano seguinte, participou do Som Brasil, em uma edição especial dedicada à música sertaneja.


A projeção nacional veio em 2020, quando participou da nona temporada do The Voice Brasil, exibida pela TV Globo. Nas Audições às Cegas, interpretou Sonhos, canção de Peninha, e recebeu elogios de Lulu Santos. Carlinhos Brown também se virou para a cantora e a convidou para integrar seu time. Karina avançou até a fase das Batalhas, quando foi eliminada.

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