Ana Castela leva susto com visita em casa e sai correndo

Ana Castela, 22, levou um susto ao chegar em casa na noite desta terça-feira (30) e encontrar um gambá circulando entre os carros. As câmeras de segurança do imóvel registraram a cena, em Londrina, Paraná, que foi compartilhada pela cantora nas redes sociais.

No vídeo, ela aparece caminhando pela garagem, onde estão estacionadas uma Chevrolet Silverado 2024 e uma Dodge Ram. Ao notar o animal, Ana sai correndo e gritando.

Depois, a cantora contou que chegou a pensar que o gambá poderia entrar em casa. "Eu não ia tirar o gambá. O gambá ia ficar com a minha casa para ele", brincou.