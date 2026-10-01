Ana Castela leva susto com visita em casa e sai correndo

Ana Castela, 22, levou um susto ao chegar em casa na noite desta terça-feira (30) e encontrar um gambá circulando entre os carros. As câmeras de segurança do imóvel registraram a cena, em Londrina, Paraná, que foi compartilhada pela cantora nas redes sociais.
No vídeo, ela aparece caminhando pela garagem, onde estão estacionadas uma Chevrolet Silverado 2024 e uma Dodge Ram. Ao notar o animal, Ana sai correndo e gritando.
Depois, a cantora contou que chegou a pensar que o gambá poderia entrar em casa. "Eu não ia tirar o gambá. O gambá ia ficar com a minha casa para ele", brincou.
Ana ainda ironizou a própria coragem. "Nós é machona para a internet. A gente fala: 'não, mas somos melhores que muitos homens'. Espera um gambá aparecer na sua frente para você ver se você é mais homem que muito homem", disse, aos risos.