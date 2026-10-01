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Padrão de beleza

Anitta revela pressão por beleza no início da carreira: "eu era feia"

Cantora diz que fez primeira cirurgia estética após ouvir que precisava se adequar a um padrão para conseguir sucesso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 11:23

A cantora Anitta Reprodução/Instagram @anitta
Anitta, 33, afirmou que a pressão para se adequar a um padrão de beleza começou ainda no início de sua carreira. Em recente entrevista, a cantora contou que fez sua primeira cirurgia estética após uma empresária aconselhá-la a mudar a aparência para ter sucesso.
Segundo ela, procedimentos estéticos sequer faziam parte de seus planos até então. A orientação, porém, fez com que passasse a associar mudanças no corpo a oportunidades profissionais. "Quando eu fazia, eu conseguia muito mais contratos, mais dinheiro, mais tudo. Eu ficava: 'Nossa, ela tem razão. Eu era feia'. Fiquei muito tempo assim", disse.
Anitta também afirmou que, naquele período, começou a perceber como as mulheres eram pressionadas a ocupar determinados lugares. Para ela, até cantar sobre amor vinha acompanhado de expectativas relacionadas à aparência.
A cantora relacionou parte das controvérsias de sua trajetória à tentativa de romper com essas regras. "Comecei a entrar em muitas 'polêmicas', que nunca foram polêmicas, fui eu tentando entrar na caixa, me revoltando porque não estava cabendo, e queria ser livre para fazer o que eu quisesse", declarou.
Ao criar a persona Anitta e lançar "Show das Poderosas", em 2013, ela disse ter buscado levar para a televisão e para as revistas uma diversidade que gostaria de ter visto quando era mais jovem. "Coloquei todos os tipos de corpos, os meninos de salto alto, e todos os cabelos, formas", afirmou antes do desfile Le Défilé, em Paris, França, nesta segunda-feira (28).
Hoje, Anitta diz estar mais confortável com a própria relação com a aparência e com a maneira como escolhe viver. "Agora, estou me sentindo ótima num lugar de se viver", concluiu.

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