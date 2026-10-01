Anitta revela pressão por beleza no início da carreira: "eu era feia"

Anitta, 33, afirmou que a pressão para se adequar a um padrão de beleza começou ainda no início de sua carreira. Em recente entrevista, a cantora contou que fez sua primeira cirurgia estética após uma empresária aconselhá-la a mudar a aparência para ter sucesso.

Segundo ela, procedimentos estéticos sequer faziam parte de seus planos até então. A orientação, porém, fez com que passasse a associar mudanças no corpo a oportunidades profissionais. "Quando eu fazia, eu conseguia muito mais contratos, mais dinheiro, mais tudo. Eu ficava: 'Nossa, ela tem razão. Eu era feia'. Fiquei muito tempo assim", disse.

Anitta também afirmou que, naquele período, começou a perceber como as mulheres eram pressionadas a ocupar determinados lugares. Para ela, até cantar sobre amor vinha acompanhado de expectativas relacionadas à aparência.

A cantora relacionou parte das controvérsias de sua trajetória à tentativa de romper com essas regras. "Comecei a entrar em muitas 'polêmicas', que nunca foram polêmicas, fui eu tentando entrar na caixa, me revoltando porque não estava cabendo, e queria ser livre para fazer o que eu quisesse", declarou.

Ao criar a persona Anitta e lançar "Show das Poderosas", em 2013, ela disse ter buscado levar para a televisão e para as revistas uma diversidade que gostaria de ter visto quando era mais jovem. "Coloquei todos os tipos de corpos, os meninos de salto alto, e todos os cabelos, formas", afirmou antes do desfile Le Défilé, em Paris, França, nesta segunda-feira (28).