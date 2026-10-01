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Assédio sexual

Mãe de Ludmilla endossa relato de Luiza Ambiel sobre Sérgio Hondjakoff: 'Existem outras histórias'

Silvana Oliveira integrou o elenco do reality Made in Japão ao lado da apresentadora e do ator
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 11:07

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, endossou relatou de Luiza Ambiel sobre Sérgio Hondjakoff
Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, endossou relatou de Luiza Ambiel sobre Sérgio Hondjakoff Reprodução Instagram @silvanassoliveira

Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, se manifestou nesta quarta-feira (30) após Luiza Ambiel acusar Sérgio Hondjakoff de assédio durante as gravações do reality Made in Japão, da Record. Ela integrou o elenco do programa ao lado da apresentadora e do ator, em 2020. A influenciadora afirmou que o relato da ex-Banheira do Gugu não foi uma surpresa para ela.

"Eu participei e posso afirmar que muita coisa que está sendo relatada não é novidade para mim", escreveu Silvana nos comentários de uma publicação no Instagram. "É muito triste ver que, tantas vezes, as pessoas só acreditam na palavra de uma mulher quando a situação chega ao extremo, quando acontece o pior."


Silvana afirmou ainda que Luiza não teria sido a única participante a viver situações do tipo durante a atração. "Existem outras mulheres que participaram do programa e que também poderiam contar o que viveram", afirmou.

A mãe de Ludmilla evitou citar nomes e afirmou que cabe a cada uma decidir se deseja tornar pública a própria experiência. "Não cabe a mim expor nomes ou falar por ninguém. Cada mulher sabe da sua própria história e tem o direito de decidir se quer ou não se manifestar."

"Mas uma coisa eu posso dizer: existem outras histórias. E talvez, se as pessoas tivessem dado mais voz e credibilidade às mulheres desde o início, muita coisa poderia ter sido diferente", continuou. Nos stories, ela reforçou: "Não tem só a Luiza para falar. Teve mais mulheres que passaram por essa situação".

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