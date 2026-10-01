Casa pega fogo, homem tenta escapar e muro desaba sobre ele em Cariacica; vídeo

Uma casa pegou fogo na manhã desta quinta-feira (1º) no bairro Alto Lage, em Cariacica. Um homem ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





Imagens feitas por um morador do bairro, com um drone, (veja acima) mostram o homem tentando pular um muro quando a estrutura desaba sobre ele.





Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que se tratava de uma residência com grande quantidade de materiais acumulados.





Os militares realizaram o combate às chamas e conseguiram controlar o incêndio antes que o fogo atingisse a edificação vizinha.





O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência ainda está em andamento.