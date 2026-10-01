O que o candidato não pode fazer? Respondemos perguntas feitas no Google

Conforme as Eleições 2026 se aproximam, os eleitores tendem a prestar mais atenção às dúvidas que ainda têm sobre o pleito, a fim de garantir que, no dia da votação, saibam exatamente o que é permitido ou não. Isso também envolve questões sobre atos e posturas daqueles que concorrem às vagas em disputa.





A poucos dias do primeiro turno, marcado para domingo, 4 de outubro, A Gazeta identificou quais são as principais perguntas do eleitorado brasileiro em relação aos candidatos. Nos últimos sete dias, segundo o Google Trends, que monitora o volume de buscas sobre um tema, cresceu o interesse dos brasileiros sobre a possibilidade de prisão de candidatos e os limites de comunicação com o cidadão.





A seguir, veja as perguntas mais buscadas no Google sobre o assunto: