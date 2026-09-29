Eleitor não pode ser preso a partir desta terça (29); veja regras e exceções

Nenhum eleitor pode ser preso ou detido a partir desta terça-feira (29) até 6 de outubro, pela legislação eleitoral. A regra começa a valer cinco dias antes da votação e permanece em vigor até 48 horas após o encerramento do pleito. Essa norma busca, acima de tudo, proteger os cidadãos para que possam exercer, livremente, o direito ao voto sem sofrer constrangimentos ou impedimentos indevidos.





As restrições legais à prisão também se aplicam aos candidatos: eles não podem ser presos nos 15 dias que antecedem o pleito — ou seja, desde o último dia 19 — até 48 horas depois. Já mesários e fiscais de partidos são resguardados apenas durante o período em que estiverem exercendo suas atividades nas seções eleitorais.