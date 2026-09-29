Por que os alimentos estragam mesmo dentro da geladeira? Veja erros que fazem a comida durar menos

Colocar as compras novas à frente dos alimentos que já estavam na geladeira ou na despensa aumenta a possibilidade de que os produtos vençam ou estraguem antes de serem consumidos. Uma estratégia simples é deixar mais visíveis os itens com menor prazo de validade ou que estão armazenados há mais tempo. Assim, eles tendem a ser utilizados primeiro. “Organizar a geladeira e a despensa, deixando na frente aquilo que precisa ser consumido primeiro, faz muita diferença. Organização também é segurança alimentar”, afirma Ana Lucia Ribeiro.