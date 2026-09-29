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Fórmula 1

Fernando Alonso adia aposentadoria e permanece na Aston Martin

O piloto espanhol afirmou que não é o momento de se aposentar do automobilismo e celebrou poder seguir na categoria

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 15:03

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 set 2026 às 15:03
Fernando Alonso corre pela Alpine na temporada de 2022
Reprodução / Instagram @fernandoalo_oficial

Fernando Alonso anunciou sua permanência na Fórmula 1 nesta terça-feira, 29, em vídeo publicado pela Aston Martin nas rede sociais. O piloto espanhol afirmou que não é o momento de se aposentar do automobilismo e celebrou poder seguir na categoria


"Vou me aposentar da Fórmula 1, mas ainda não. Ainda me sinto rápido, motivado e com uma enorme paixão pela F1 e pelo esporte. Estou muito feliz por continuar correndo na categoria máxima. É a minha vida", declarou.


A equipe britânica confirmou que Alonso e o canadense Lance Stroll serão os pilotos titulares da escuderia na temporada de 2027. Neste ano, o espanhol teve o melhor desempenho da dupla em uma corrida, ficando em nono lugar no GP da Holanda.


"Lance e Fernando foram uma parte fundamental da nossa trajetória, e estamos muito satisfeitos em confirmar que eles continuarão conosco no próximo capítulo da equipe. Ter dois pilotos com o nível de experiência, comprometimento e conhecimento que eles possuem representa um enorme valor para toda a organização", disse Lawrence Stroll, presidente executivo da Aston Martin e pai de Lance.


Fernando Alonso é bicampeão da Fórmula 1, títulos conquistados em 2005 e 2005, ambos pela Renault. Ao longo de mais de duas décadas na categoria, ele também competiu por Ferrari, McLaren, Minardi e Alpine.


"A F1 tem sido incrível para mim. Tive uma carreira extraordinária, viajei pelo mundo, corri por mais de vinte e três anos, participei de mais de quatrocentos Grande Prêmios e conquistei mais do que jamais sonhei. Levei um pouco de tempo para tomar minha decisão, mas agora tenho as coisas muito claras em minha mente", finalizou o piloto.

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