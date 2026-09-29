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Investigação

Homem é indiciado por perseguição e importunação sexual em Marilândia

Vítimas de 17, 19 e 27 anos relataram abordagens e contatos indesejados do suspeito de 58 anos em ambientes de trabalho

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 15:46

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

29 set 2026 às 15:46

Um comerciante de 58 anos foi indiciado por perseguição e importunação sexual em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. O inquérito da Delegacia de Polícia do município foi concluído nesta terça-feira (29) e encaminhado à Justiça e ao Ministério Público.


Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após a denúncia de uma adolescente de 17 anos. A jovem relatou que o suspeito aparecia periodicamente em seu local de trabalho, fazia comentários impróprios e indesejados, além de filmá-la durante o expediente. Ainda conforme o relato, ele também teria oferecido dinheiro para que ela se encontrasse com ele.


Durante a apuração, outras duas vítimas foram identificadas, ambas ex-funcionárias do investigado. Uma delas, de 19 anos, afirmou que, enquanto trabalhava com o homem, ele trancou a porta do estabelecimento e tentou beijá-la à força. A outra, de 27 anos, relatou que era perseguida por ele e que teve as pernas acariciadas sem consentimento.


Ao fim das investigações, o homem foi indiciado por perseguição, com causa de aumento de pena por ter ser praticada contra uma adolescente, e por dois crimes de importunação sexual.


A identidade do suspeito não foi divulgada para preservar as vítimas, já que ele mantinha relação de proximidade com elas e uma das envolvidas é adolescente.

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