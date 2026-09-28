Morre homem que matou esposa e atirou na cabeça da sogra em Itaguaçu

Morreu na madrugada desta segunda-feira (28) Carlos Roberto Lickteneld, de 36 anos, que havia sido preso após matar a esposa, Fabrícia Hell Lickteneld, de 33, e atirar contra a sogra, de 58, em Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo. Ele estava internado, sob escolta da Polícia Penal, no Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, desde a noite do crime.





Carlos matou a esposa com um tiro na cabeça e baleou a sogra, também na cabeça, na noite da última quarta-feira (23). Fabrícia não resistiu aos ferimentos durante os primeiros socorros. A mãe dela foi socorrida e permanece internada. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.





A sogra foi baleada quando foi até a residência buscar o neto para comemorar o próprio aniversário. O filho mais novo de Carlos e Fabrícia, de 5 anos, também estava na casa e presenciou o crime. Ele foi retirado do local por um familiar.





Após o crime, Carlos foi encontrado ferido na cabeça pela Polícia Militar, a cerca de 50 metros das duas mulheres. Ele havia atirado contra a própria cabeça e foi levado para atendimento médico. Ao lado dele, os policiais encontraram um revólver calibre .38, com três cápsulas deflagradas e três munições intactas, além de um canivete.





Carlos havia sido autuado por feminicídio e tentativa de homicídio qualificado e seria encaminhado ao sistema prisional após receber alta médica.