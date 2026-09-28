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Feminicídio

Morre homem que matou esposa e atirou na cabeça da sogra em Itaguaçu

Carlos Roberto Lickteneld, de 36 anos, estava internado sob escolta após o crime; mulher morreu e sogra continua hospitalizada

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 11:57

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

28 set 2026 às 11:57
Crime aconteceu na última quarta-feira (23), no bairro Beira Rio
Carlos Roberto Lickteneld, de 36 anos, havia sido autuado em flagrante por feminicídio e tentativa de homicídio qualificado após matar Fabrícia Hell Lickteneld e atirar na mãe dela Acervo familiar | Montagem A Gazeta

Morreu na madrugada desta segunda-feira (28) Carlos Roberto Lickteneld, de 36 anos, que havia sido preso após matar a esposa, Fabrícia Hell Lickteneld, de 33, e atirar contra a sogra, de 58, em Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo. Ele estava internado, sob escolta da Polícia Penal, no Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, desde a noite do crime.


Carlos matou a esposa com um tiro na cabeça e baleou a sogra, também na cabeça, na noite da última quarta-feira (23). Fabrícia não resistiu aos ferimentos durante os primeiros socorros. A mãe dela foi socorrida e permanece internada. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.


A sogra foi baleada quando foi até a residência buscar o neto para comemorar o próprio aniversário. O filho mais novo de Carlos e Fabrícia, de 5 anos, também estava na casa e presenciou o crime. Ele foi retirado do local por um familiar.


Após o crime, Carlos foi encontrado ferido na cabeça pela Polícia Militar, a cerca de 50 metros das duas mulheres. Ele havia atirado contra a própria cabeça e foi levado para atendimento médico. Ao lado dele, os policiais encontraram um revólver calibre .38, com três cápsulas deflagradas e três munições intactas, além de um canivete.


Carlos havia sido autuado por feminicídio e tentativa de homicídio qualificado e seria encaminhado ao sistema prisional após receber alta médica.

Arquivamento

Com a morte do suspeito, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Polícia de Itaguaçu concluirá a apuração e encaminhará o caso com sugestão de arquivamento, em razão da extinção da punibilidade decorrente da morte do autor.

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Carlos Roberto Lickteneld, de 36 anos, matou a esposa, atirou na sogra e depois deu um tiro em si mesmo em Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo.

Sogra foi baleada pelo genro ao buscar neto para aniversário dela em Itaguaçu

Crime aconteceu no bairro Beira Rio, em Itaguaçu

Homem é preso após matar a esposa e atirar na cabeça da sogra em Itaguaçu

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