Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Viver Bem
  • Desentulhar sem desesperar: o guia definitivo para organizar o guarda-roupa por partes
Lucy Mizael

Desentulhar sem desesperar: o guia definitivo para organizar o guarda-roupa por partes

Em vez de tirar todas as roupas do armário de uma vez, a organização por etapas ajuda a evitar o cansaço e torna a tarefa mais prática e funcional

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 11:59

Publicado em 

28 set 2026 às 11:59
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael Lucy Mizael
Confira dicas para arrumar o guarda-roupa
Confira dicas para arrumar o guarda-roupa Shutterstock

Quem nunca olhou para o armário no fim de semana, resolveu tirar tudo de dentro e, três horas depois, se viu sentado no chão, cercado por uma montanha de roupas, morrendo de arrependimento e sem chão para pisar? 


Esse é o erro número um da organização: achar que precisamos vivenciar um caos absoluto para conseguir ordem. A verdade é que esvaziar o guarda-roupa inteiro de uma só vez gera um cansaço mental gigante e aumenta muito a chance de você desistir no meio do caminho, empurrando tudo de volta para dentro de qualquer jeito. 


A chave para uma organização sustentável é o método por etapas. Se você quer ver seu armário funcional sem perder a sanidade, siga este passo a passo.

1 - Divida para conquistar (uma categoria por vez)

Em vez de encarar a "operação guarda-roupa" como um evento único, transforme-a em pequenas missões diárias ou semanais. Hoje é o dia das gavetas de roupas íntimas. Amanhã, dos cabides de casacos. Depois, das calças.


Focar em apenas uma seção faz com que a tarefa dure de 20 a 30 minutos, cabendo perfeitamente na rotina, sem transformar seu quarto em um cenário de guerra.

2 - A hora da triagem: o filtro do sincerocídio

Ainda dentro da categoria do dia, tire apenas essas peças para fora e faça uma triagem consciente. Separe as roupas em quatro pilhas:


  •  Fica: o que você ama, serve e realmente usa.
  •  Doação: roupas em bom estado que você não veste há mais de dois anos ou que não combinam mais com quem você é hoje.
  •  Conserto/Ajuste: peças que precisam de bainha, um botão novo ou tirar uma mancha (coloque um prazo real para resolver isso!).
  •  Lixo: peças puídas, rasgadas ou sem salvação.

Dica de ouro: Não guarde roupas esperando que o seu corpo mude. Seu guarda-roupa deve servir à pessoa que você é hoje.

Saiba como organizar o seu guarda-roupas
Seu guarda-roupa deve servir à pessoa que você é hoje. Pixabay
3 - A regra do acesso fácil: o que mais usa clica mais perto

Com o grupo das peças que "ficam" definido, a lógica de arrumação precisa ser estratégica. O espaço mais nobre do seu armário — aquele na altura dos olhos e do alcance das mãos — deve ser reservado para o que você usa no dia a dia (seja o uniforme de trabalho, as roupas de academia ou o estilo casual cotidiano).


Peças de festa, casacos muito pesados ou itens fora de estação devem subir para as prateleiras mais altas ou ir para as partes mais fundas do armário.

4 - Harmonização por cor e categoria

Com as peças nos lugares certos, finalize com a organização visual. Ela não serve só para deixar bonito nas fotos, mas sim para poupar tempo na hora de se vestir.


  •  Agrupe por tipo: camisas com camisas, calças com calças, vestidos com vestidos.
  •  Ordene por cor: dentro de cada categoria, organize do tom mais claro para o mais escuro.

    Essa gradação visual traz uma sensação imediata de paz e permite que você identifique rapidamente a peça que está procurando.

Organizar o guarda-roupa não precisa ser um castigo de um final de semana inteiro. Ao fazer isso aos poucos, respeitando seu tempo e aplicando a funcionalidade ao seu dia a dia, você transforma o ato de se vestir em um momento prático e leve. Que tal escolher uma gaveta para começar ainda hoje?

Veja Também 

Veja como organizar sapatos, tênis, botas e outros calçados de forma prática

Como organizar sapatos: técnicas práticas para estilos variados

Veja dicas de arrumação para quem tem crianças em casa

Como organizar a casa com crianças sem passar o dia arrumando tudo; confira 7 dicas

Veja como montar uma mesa charmosa, escolher petiscos práticos e criar um clima aconchegante para reunir os amigos em casa.

Mesa posta descomplicada: como receber amigos com charme, petiscos e boa conversa

Veja Também 

Lucy Mizael Lucy Mizael

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

Tópicos Relacionados

Organização
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Netinho de Paula
Câncer de tireoide: rouquidão persistente é sintoma da doença de Netinho de Paula
Imagem de destaque
Placa "Livre à Direita" promete melhorar acesso à Leste-Oeste em Cariacica
Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 28 de setembro de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados