Desentulhar sem desesperar: o guia definitivo para organizar o guarda-roupa por partes

Quem nunca olhou para o armário no fim de semana, resolveu tirar tudo de dentro e, três horas depois, se viu sentado no chão, cercado por uma montanha de roupas, morrendo de arrependimento e sem chão para pisar?





Esse é o erro número um da organização: achar que precisamos vivenciar um caos absoluto para conseguir ordem. A verdade é que esvaziar o guarda-roupa inteiro de uma só vez gera um cansaço mental gigante e aumenta muito a chance de você desistir no meio do caminho, empurrando tudo de volta para dentro de qualquer jeito.





A chave para uma organização sustentável é o método por etapas. Se você quer ver seu armário funcional sem perder a sanidade, siga este passo a passo.