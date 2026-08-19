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Lucy Mizael

Mesa posta descomplicada: como receber amigos com charme, petiscos e boa conversa

Receber bem pode ser simples: veja como montar uma mesa charmosa, escolher petiscos práticos e criar um clima aconchegante para reunir os amigos em casa

Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 11:02

Publicado em 

19 ago 2026 às 11:02
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael Lucy Mizael
Veja como montar uma mesa charmosa, escolher petiscos práticos e criar um clima aconchegante para reunir os amigos em casa.
Veja como montar uma mesa charmosa, escolher petiscos práticos e criar um clima aconchegante para reunir os amigos em casa. ChatGPT

Receber em casa não precisa exigir horas na cozinha nem formalidades excessivas. A tendência do receber bem foca no aconchego, na descontração e no uso inteligente de louças e acessórios que você já tem.

1. Escolha a dinâmica do seu evento

Você pode optar por duas formas práticas de organizar a experiência:


  • Buffet de apoio (serviço americano): Monte todas as comidinhas, pratos, talheres e guardanapos em um aparador ou bancada. Cada convidado se serve livremente e escolhe onde sentar — seja à mesa, no sofá ou em poltronas na sala. É perfeito para reuniões com mais pessoas ou espaços integrados.

  • Tudo ao centro da mesa: Disponha todas as tábuas, bowls e travessas diretamente no centro da mesa de jantar. Todos se sentam ao redor, conversam e se servem enquanto a conversa flui sem interrupções.

2. Louças, suportes e composição

Aposte no contraste de texturas para criar um visual moderno e acolhedor:


  • Tábuas de madeira: A base perfeita para alinhar queijos, embutidos, pães e frutas secas.
  • Bowls de cerâmica: Combine-os sobre as tábuas para dispor pastas, molhos e picles.
  • Pratos e talheres: Pratos de sobremesa ou de salada atendem super bem à proposta de belisquetes. Se o menu for mais encorpado, use os pratos principais tradicionais.
  •  Copos e taças: Deixe copos e taças alinhados com o cardápio de bebidas que será servido (taças para vinho/espumante e copos para água ou drinks).
Aposte no contraste de texturas para criar um visual moderno e acolhedor
Aposte no contraste de texturas para criar um visual moderno e acolhedor Shutterstock
3. Cardápio: petiscos modernos e afetivos

  • Um menu dinâmico, variado e fácil de preparar:
  • Filé ao molho gorgonzola: Servido bem quente, acompanhado de torradas de pão de fermentação natural.
  • Quiche quentinha ou caldo reconfortante: Uma quiche de alho-poró/queijo ou um caldinho servido em ramequins para dar sustentação ao menu.
  • Guacamole fresco: Acompanhado de tortillas ou chips artesanais.
  • Tomate cereja confit: Assado com azeite, alho e ervas frescas, perfeito para finalizar fatias de pão.
  • Pastas variadas: Homus, coalhada ou patê de azeitonas dispostos em pequenos bowls.
  • Tábua de queijos e snacks: Mix de queijos, castanhas, nozes e damascos.

4. Detalhes que fazem a diferença: clima e bebidas

  • Bebida trincando de gelada: Providencie gelo com antecedência — seja usando a máquina de gelo em casa ou comprando sacos no dia. Deixe um balde com gelo à mão para que os convidados se sirvam sem precisar ir à cozinha toda hora.
  • Flores naturais: Monte arranjos baixos com flores da estação para não atrapalhar a visão entre as pessoas na mesa.
  • Velas acesas: Trazem um toque de aconchego imediato no fim da tarde ou à noite. Lembre-se de usar apenas velas sem perfume na mesa para não interferir nos aromas e sabores da comida.

Colunista

Lucy Mizael é colunista de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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