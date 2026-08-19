Mesa posta descomplicada: como receber amigos com charme, petiscos e boa conversa

Receber em casa não precisa exigir horas na cozinha nem formalidades excessivas. A tendência do receber bem foca no aconchego, na descontração e no uso inteligente de louças e acessórios que você já tem.
Você pode optar por duas formas práticas de organizar a experiência:
- Buffet de apoio (serviço americano): Monte todas as comidinhas, pratos, talheres e guardanapos em um aparador ou bancada. Cada convidado se serve livremente e escolhe onde sentar — seja à mesa, no sofá ou em poltronas na sala. É perfeito para reuniões com mais pessoas ou espaços integrados.
- Tudo ao centro da mesa: Disponha todas as tábuas, bowls e travessas diretamente no centro da mesa de jantar. Todos se sentam ao redor, conversam e se servem enquanto a conversa flui sem interrupções.
Aposte no contraste de texturas para criar um visual moderno e acolhedor:
- Tábuas de madeira: A base perfeita para alinhar queijos, embutidos, pães e frutas secas.
- Bowls de cerâmica: Combine-os sobre as tábuas para dispor pastas, molhos e picles.
- Pratos e talheres: Pratos de sobremesa ou de salada atendem super bem à proposta de belisquetes. Se o menu for mais encorpado, use os pratos principais tradicionais.
- Copos e taças: Deixe copos e taças alinhados com o cardápio de bebidas que será servido (taças para vinho/espumante e copos para água ou drinks).
- Um menu dinâmico, variado e fácil de preparar:
- Filé ao molho gorgonzola: Servido bem quente, acompanhado de torradas de pão de fermentação natural.
- Quiche quentinha ou caldo reconfortante: Uma quiche de alho-poró/queijo ou um caldinho servido em ramequins para dar sustentação ao menu.
- Guacamole fresco: Acompanhado de tortillas ou chips artesanais.
- Tomate cereja confit: Assado com azeite, alho e ervas frescas, perfeito para finalizar fatias de pão.
- Pastas variadas: Homus, coalhada ou patê de azeitonas dispostos em pequenos bowls.
- Tábua de queijos e snacks: Mix de queijos, castanhas, nozes e damascos.
- Bebida trincando de gelada: Providencie gelo com antecedência — seja usando a máquina de gelo em casa ou comprando sacos no dia. Deixe um balde com gelo à mão para que os convidados se sirvam sem precisar ir à cozinha toda hora.
- Flores naturais: Monte arranjos baixos com flores da estação para não atrapalhar a visão entre as pessoas na mesa.
- Velas acesas: Trazem um toque de aconchego imediato no fim da tarde ou à noite. Lembre-se de usar apenas velas sem perfume na mesa para não interferir nos aromas e sabores da comida.
Colunista
Lucy Mizael é colunista de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.