Mais jovem e mais velho eleitos para a Assembleia do ES falam sobre renovação e experiência

A nova composição da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), definida após o primeiro turno das eleições deste ano, vai reunir diferentes gerações no plenário. De um lado está Açucena (PT), que, aos 27 anos, será a deputada estadual mais jovem da próxima legislatura. Do outro, José Esmeraldo (União), de 80 anos, o mais velho entre os eleitos e um antigo conhecido da Casa, onde exercerá o oitavo mandato.





Eleita com 35.988 votos, Ilona Açucena Chaves Gonçalves vai assumir pela primeira vez uma cadeira na Assembleia. Enfermeira e vereadora de primeiro mandato em Cariacica, ela tem trajetória ligada ao movimento estudantil e atuação no Conselho Municipal de Saúde.





Já José Esmeraldo representa o outro extremo dessa diferença geracional. Reeleito para mais quatro anos, o parlamentar ampliará uma trajetória de décadas na política capixaba.





Para Açucena, sua eleição reflete o desejo da juventude do Espírito Santo de se sentir representada no Legislativo estadual.





“Minha eleição mostra a importância da participação dessa parcela da sociedade também na forma de fazer política. Entre as pautas da juventude, estão a manutenção dos Centros de Referência da Juventude e a necessidade de avançar no debate sobre uma universidade estadual capixaba”, mencionou.





Açucena destacou ainda que o eleitorado jovem foi um dos principais públicos de sua campanha e disse que pretende levar para a Assembleia a experiência adquirida na Câmara de Cariacica. “Trago a experiência da Câmara e uma bagagem de articulação que quero levar também para a Assembleia Legislativa."