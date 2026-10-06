Mais jovem e mais velho eleitos para a Assembleia do ES falam sobre renovação e experiência

A nova composição da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), definida após o primeiro turno das eleições deste ano, vai reunir diferentes gerações no plenário. De um lado está Açucena (PT), que, aos 27 anos, será a deputada estadual mais jovem da próxima legislatura. Do outro, José Esmeraldo (União), de 80 anos, o mais velho entre os eleitos e um antigo conhecido da Casa, onde exercerá o oitavo mandato.
Eleita com 35.988 votos, Ilona Açucena Chaves Gonçalves vai assumir pela primeira vez uma cadeira na Assembleia. Enfermeira e vereadora de primeiro mandato em Cariacica, ela tem trajetória ligada ao movimento estudantil e atuação no Conselho Municipal de Saúde.
Já José Esmeraldo representa o outro extremo dessa diferença geracional. Reeleito para mais quatro anos, o parlamentar ampliará uma trajetória de décadas na política capixaba.
Para Açucena, sua eleição reflete o desejo da juventude do Espírito Santo de se sentir representada no Legislativo estadual.
“Minha eleição mostra a importância da participação dessa parcela da sociedade também na forma de fazer política. Entre as pautas da juventude, estão a manutenção dos Centros de Referência da Juventude e a necessidade de avançar no debate sobre uma universidade estadual capixaba”, mencionou.
Açucena destacou ainda que o eleitorado jovem foi um dos principais públicos de sua campanha e disse que pretende levar para a Assembleia a experiência adquirida na Câmara de Cariacica. “Trago a experiência da Câmara e uma bagagem de articulação que quero levar também para a Assembleia Legislativa."
Em conversa com a reportagem na noite desta segunda-feira (5), José Esmeraldo ressaltou os pontos positivos de ser o deputado mais experiente da Ales. Segundo o parlamentar, um dos principais benefícios é a capacidade de manter o diálogo quando divergências internas provocam conflitos entre os deputados.
“Procuramos não botar fogo nas discussões, porque precisamos entender que a Assembleia Legislativa é a Casa do povo. A nossa postura tem de ser exemplar. Deputados com pouca experiência às vezes ficam mais nervosos. Eu sou tranquilo”, afirmou.
Segundo o veterano, os muitos anos de vida e de mandatos eletivos também ajudam a compreender melhor o que é prioridade para a população, independentemente de quem esteja no comando do governo estadual.
“A experiência facilita na interpretação da voz do povo. Eu jamais vou fazer oposição a projetos por fazer. A gente trabalha com o intuito de levar benefícios para a população”, concluiu José Esmeraldo.