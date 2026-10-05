Conheça o perfil dos deputados estaduais eleitos no Espírito Santo

Os 30 deputados que estarão na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) em 2027 foram eleitos neste domingo (4), com Camila Valadão (PSOL) sendo a mais votada, com mais de 61.501 votos.
Ao todo, 402 pessoas disputaram uma cadeira para a Ales, nas Eleições 2026. E dez partidos conseguiram eleger deputados estaduais para o Espírito Santo.
O PL conseguiu seis representantes, sendo o partido com maior número de parlamentares eleitos, seguido por Podemos, MDB e PP, com quatro, e por PSB e PT com três. Tanto o Agir quanto o Republicanos garantiram dois deputados, enquanto PSOL e União elegeram um representante, cada.
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