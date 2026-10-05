Conheça o perfil dos deputados estaduais eleitos no Espírito Santo

Ao todo, 402 pessoas disputaram uma cadeira para a Ales, nas Eleições 2026. E dez partidos conseguiram eleger deputados estaduais para o Espírito Santo.





O PL conseguiu seis representantes, sendo o partido com maior número de parlamentares eleitos, seguido por Podemos, MDB e PP, com quatro, e por PSB e PT com três. Tanto o Agir quanto o Republicanos garantiram dois deputados, enquanto PSOL e União elegeram um representante, cada.