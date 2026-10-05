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Eleições 2026

Conheça o perfil dos deputados estaduais eleitos no Espírito Santo

Ao todo, 402 pessoas disputaram uma cadeira para a Ales, nas Eleições 2026. E dez partidos conseguiram eleger deputados estaduais para o Espírito Santo

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 22:25

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

04 out 2026 às 22:25

Os 30 deputados que estarão na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) em 2027 foram eleitos neste domingo (4), com Camila Valadão (PSOL) sendo a mais votada, com mais de 61.501 votos.

Perfil deputados estaduais eleitos em 2026. Confira quem é quem na nova Assembleia do Estado
Perfil deputados estaduais eleitos em 2026. Confira quem é quem na nova Assembleia do Estado Arte AG

Ao todo, 402 pessoas disputaram uma cadeira para a Ales, nas Eleições 2026. E dez partidos conseguiram eleger deputados estaduais para o Espírito Santo.


O PL conseguiu seis representantes, sendo o partido com maior número de parlamentares eleitos, seguido por Podemos, MDB e PP, com quatro, e por PSB e PT  com três. Tanto o Agir quanto o Republicanos garantiram dois deputados, enquanto PSOL e União elegeram um representante, cada.

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