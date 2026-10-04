AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Renato Casagrande é eleito senador pelo ES

É a segunda vez que Casagrande é eleito a uma cadeira no Senado, posto que ocupou de 2007 a 2010, antes de ser eleito governador pela primeira vez

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 19:21

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

04 out 2026 às 19:21
Renato Casagrande é eleitor senador
Renato Casagrande é eleito senador pelo Espírito Santo Arte A Gazeta

Renato Casagrande (PSB), de 65 anos, foi eleito para o Senado pelo Espírito Santo neste domingo (4). Com 99,25% das urnas apuradas, o ex-governador do Estado tem 986.084 votos e conquistou 24,66% dos votos válidos.


É a segunda vez que Casagrande é eleito a uma cadeira no Senado, posto que ocupou de 2007 a 2010, antes de ser eleito governador pela primeira vez. 


Na véspera da eleição, a pesquisa Quaest já apontava o candidato numericamente à frente dos concorrentes na disputa ao Senado. Seus suplentes são Marcelo Coelho (PP) e Pastor Marcelo Ferreira (PDT).


A outra cadeira do Estado no Senado ficou com Evair de Melo (Republicanos), com 24,43% dos votos válidos.  


Evair de Melo e Casagrande vão representar o Espírito Santo até 2034 ao lado do atual senador Magno Malta (PL), que assumiu a vaga em 2022 e tem mandato até 2030.

Perfil

Natural de Castelo, Casagrande é engenheiro florestal e bacharel em Direito. Foi eleito governador do Espírito Santo em 2010 e depois em 2018, sendo reeleito em 2022. Renunciou ao cargo em abril para concorrer ao Senado. Antes do Palácio Anchieta foi senador, deputado federal, vice-governador e deputado estadual.


Leia mais sobre Eleições 2026

Evair de Melo é eleito senador pelo ES

Eleição 2022 teve duas viradas na apuração presidencial, e Lula passou à frente de Bolsonaro às 20h02; lembre

Com 27,88% das urnas apuradas, abstenção nas eleições do 1º turno é de 20,87%

Candidatos ao governo do ES votam e falam sobre expectativas para resultado

Votação na Embaixada do Brasil em Berlim tem fila até para coxinha

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Renato Casagrande
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Perseguição policial termina em acidente em Brejetuba
Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço vão disputar o segundo turno para o governo do Espírito Santo
Pazolini e Ricardo vão disputar o segundo turno para o governo do ES
Lucas Polese (PL) é o deputado federal mais votado nas Eleições 2026 no Espírito Santo
Lucas Polese é o deputado federal mais votado na história do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados