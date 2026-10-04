Renato Casagrande é eleito senador pelo ES

Renato Casagrande (PSB), de 65 anos, foi eleito para o Senado pelo Espírito Santo neste domingo (4). Com 99,25% das urnas apuradas, o ex-governador do Estado tem 986.084 votos e conquistou 24,66% dos votos válidos.
É a segunda vez que Casagrande é eleito a uma cadeira no Senado, posto que ocupou de 2007 a 2010, antes de ser eleito governador pela primeira vez.
Na véspera da eleição, a pesquisa Quaest já apontava o candidato numericamente à frente dos concorrentes na disputa ao Senado. Seus suplentes são Marcelo Coelho (PP) e Pastor Marcelo Ferreira (PDT).
A outra cadeira do Estado no Senado ficou com Evair de Melo (Republicanos), com 24,43% dos votos válidos.
Evair de Melo e Casagrande vão representar o Espírito Santo até 2034 ao lado do atual senador Magno Malta (PL), que assumiu a vaga em 2022 e tem mandato até 2030.
Natural de Castelo, Casagrande é engenheiro florestal e bacharel em Direito. Foi eleito governador do Espírito Santo em 2010 e depois em 2018, sendo reeleito em 2022. Renunciou ao cargo em abril para concorrer ao Senado. Antes do Palácio Anchieta foi senador, deputado federal, vice-governador e deputado estadual.
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