Candidatos ao governo do ES votam e falam sobre expectativas para resultado

Os candidatos ao governo do Espírito Santo foram às urnas neste domingo (4). Pela manhã, votaram Ricardo Ferraço (MDB), Rafael Demuner (UP), Breno Barcelos (Missão) e Helder Salomão (PT). À tarde, foi a vez de Lorenzo Pazolini (Republicanos) comparecer às seção eleitoral.





Após a votação, os candidatos falaram sobre as expectativas para o resultado da eleição. Confira os detalhes: