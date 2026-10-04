Candidatos ao governo do ES votam e falam sobre expectativas para resultado

Os candidatos ao governo do Espírito Santo foram às urnas neste domingo (4). Pela manhã, votaram Ricardo Ferraço (MDB), Rafael Demuner (UP), Breno Barcelos (Missão) e Helder Salomão (PT). À tarde, foi a vez de Lorenzo Pazolini (Republicanos) comparecer às seção eleitoral.
Após a votação, os candidatos falaram sobre as expectativas para o resultado da eleição. Confira os detalhes:
O governador Ricardo Ferraço (MDB), candidato à reeleição, votou às 8h30 na Escola da Ilha Novo Mundo, na Praia do Canto, em Vitória. Ele estava acompanhado do candidato ao Senado Renato Casagrande (PSB).
Foram quase 50 dias de um diálogo intenso com a população capixaba. Meu otimismo e confiança vêm do reconhecimento que as pessoas têm pela transformação real que estamos fazendo no Espírito Santo
Ricardo Ferraço (MDB) Candidato ao governo do ES
Rafael Demuner (UP), candidato ao Governo do Estado, chegou às 9h10 ao Colégio Salesiano, em Jardim Camburi, Vitória, para votar. Ele estava acompanhado de um assessor.
Nós da Unidade Popular conseguimos uma ótima candidatura e também apresentar nosso programa ao povo capixaba. A gente quer conquistar o Governo do Estado para tirar o poder da velha classe política e trazer para a classe trabalhadora
Rafael Demuner (UP) Candidato ao governo do ES
Breno Barcelos (Missão), candidato ao Governo do Estado, votou às 10h no Colégio Darwin, em Jardim da Penha, Vitória.
"Tivemos uma adesão da população muito grande, muitas pessoas cooperando com a campanha e participando de forma voluntária. Agradeço já desde cedo, não importando qual seja o resultado
Breno Barcelos (Missão) Candidato ao governo do ES
Helder Salomão (PT), candidato ao Governo do Estado, votou às 11h47 no CMEI Tarcílio Montanari, em Bela Aurora, Cariacica.
A nossa expectativa é que tenhamos um dia de democracia. O dia em que o povo vai escolher o futuro do Espírito Santo. Nós estamos confiantes. Há ainda mais de 50% de eleitores indecisos, isso mostra que a eleição está aberta
Helder Salomão Candidato ao governo do ES
O dado citado por Salomão se refere ao cenário espontâneo da pesquisa eleitoral, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados durante a pesquisa eleitoral. Clique aqui para ler os últimos números.
Lorenzo Pazolini (Republicanos), candidato ao Governo do Estado, votou por volta das 12h40 na Faculdade de Direito de Vitória (FDV), em Santa Lúcia, Vitória.
Esperamos que hoje seja o dia da democracia, com muita tranquilidade, com muita paz, com muito amor no coração. Vamos continuar trabalhando, dialogando e ouvindo. Que seja feita a vontade de Deus e dos capixabas
Lorenzo Pazolini Candidato a governador do ES
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