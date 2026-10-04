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Eleições 2026

Candidatos ao governo do ES votam e falam sobre expectativas para resultado

Ricardo Ferraço, Rafael Demuner, Breno Barcelos, Helder Salomão e Lorenzo Pazolini foram às urnas neste domingo (4)

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 17:33

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 out 2026 às 17:33
Candidatos ao governo Espírito Santo Ricardo Ferraço, Rafael Demuner, Breno Barcelos, Helder Salomão e Lorenzo Pazolini
Candidatos ao governo Espírito Santo Ricardo Ferraço, Rafael Demuner, Breno Barcelos, Helder Salomão e Lorenzo Pazolini Divulgação

Os candidatos ao governo do Espírito Santo foram às urnas neste domingo (4). Pela manhã, votaram Ricardo Ferraço (MDB), Rafael Demuner (UP), Breno Barcelos (Missão) e Helder Salomão (PT). À tarde, foi a vez de Lorenzo Pazolini (Republicanos) comparecer às seção eleitoral. 


Após a votação, os candidatos falaram sobre as expectativas para o resultado da eleição. Confira os detalhes:

Ricardo Ferraço votou na Praia do Canto, em Vitória
Na escola Ilha Novo Mundo, o candidato chegou na escola por volta das 8h30 da manhã.
Ferraço chegou na escola Ilha Novo Mundo, por volta das 8h30. Foto: Jaciele Simoura

O governador Ricardo Ferraço (MDB), candidato à reeleição, votou às 8h30 na Escola da Ilha Novo Mundo, na Praia do Canto, em Vitória. Ele estava acompanhado do candidato ao Senado Renato Casagrande (PSB). 

Foram quase 50 dias de um diálogo intenso com a população capixaba. Meu otimismo e confiança vêm do reconhecimento que as pessoas têm pela transformação real que estamos fazendo no Espírito Santo

Ricardo Ferraço (MDB) Candidato ao governo do ES

Rafael Demuner votou em Jardim Camburi, em Vitória
O candidato Rafael Demuner do partido União Popular chegou às 09h10 no Colégio Salesiano em Jardim Camburi para votar
Rafael Demuner, do partido União Popular, votou no Colégio Salesiano, em Jardim Camburi Analu Fagundes

Rafael Demuner (UP), candidato ao Governo do Estado, chegou às 9h10 ao Colégio Salesiano, em Jardim Camburi, Vitória, para votar. Ele estava acompanhado de um assessor. 

Nós da Unidade Popular conseguimos uma ótima candidatura e também apresentar nosso programa ao povo capixaba. A gente quer conquistar o Governo do Estado para tirar o poder da velha classe política e trazer para a classe trabalhadora

Rafael Demuner (UP) Candidato ao governo do ES

Breno Barcelos votou em Jardim da Penha, em Vitória
O engenheiro civil Breno Barcelos, de 41 anos, candidato ao Governo do Espírito Santo pelo Partido Missão, votou às 10h deste domingo (4), no Colégio Darwin, no bairro Jardim da Penha, em Vitória.
O engenheiro civil Breno Barcelos, candidato ao Governo do Espírito Santo pelo Partido Missão, votou no Colégio Darwin, em Jardim da Penha Bruno Pereira

Breno Barcelos (Missão), candidato ao Governo do Estado, votou às 10h no Colégio Darwin, em Jardim da Penha, Vitória.

"Tivemos uma adesão da população muito grande, muitas pessoas cooperando com a campanha e participando de forma voluntária. Agradeço já desde cedo, não importando qual seja o resultado

Breno Barcelos (Missão) Candidato ao governo do ES

Helder Salomão votou em Bela Aurora, Cariacica
Helder Salomão votou por volta de 10h em Cariacica
Helder Salomão votou por volta de 10h em Cariacica Analu Fagundes

Helder Salomão (PT), candidato ao Governo do Estado, votou às 11h47 no CMEI Tarcílio Montanari, em Bela Aurora, Cariacica. 

A nossa expectativa é que tenhamos um dia de democracia. O dia em que o povo vai escolher o futuro do Espírito Santo. Nós estamos confiantes. Há ainda mais de 50% de eleitores indecisos, isso mostra que a eleição está aberta

Helder Salomão Candidato ao governo do ES

O dado citado por Salomão se refere ao cenário espontâneo da pesquisa eleitoral, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados durante a pesquisa eleitoral. Clique aqui para ler os últimos números.

Lorenzo Pazolini votou em Santa Lúcia, Vitória
Lorenzo Pazolini votou em Vitória
Lorenzo Pazolini votou em Vitória Guilherme Marques

Lorenzo Pazolini (Republicanos), candidato ao Governo do Estado, votou por volta das 12h40 na Faculdade de Direito de Vitória (FDV), em Santa Lúcia, Vitória.

Esperamos que hoje seja o dia da democracia, com muita tranquilidade, com muita paz, com muito amor no coração. Vamos continuar trabalhando, dialogando e ouvindo. Que seja feita a vontade de Deus e dos capixabas

Lorenzo Pazolini Candidato a governador do ES

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